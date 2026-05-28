Украинские военные взяли в плен иностранцев из почти 50 стран мира

17:34 28.05.2026 Чт
2 мин
МИД Украины раскрыл масштабную ловушку Кремля
aimg Сергей Козачук
Фото: российские пленные (Getty Images)

В украинском плену сейчас находятся сотни иностранцев из более 48 стран мира, которых Россия обманом и финансовыми манипуляциями привлекла к войне.

Как работает российская система вербовки

Как отметили в МИД, в Украине создали специальный информационный ресурс, призванный раскрыть масштабную российскую систему привлечения граждан других стран к боевым действиям.

Новая онлайн-площадка stoprussianrecruiters.org содержит подробные данные о географии и скрытых механизмах работы российских вербовщиков.

Там также публикуют сведения о конкретных лицах, которые действуют в интересах Кремля в разных уголках мира.

"Россия все активнее привлекает к войне граждан других государств: трудовых мигрантов, безработных, представителей социально уязвимых слоев населения из стран Азии, Африки и Латинской Америки", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Для затягивания иностранцев в армию РФ организаторы используют финансовые манипуляции, психологическое давление и откровенный обман.

По информации дипломатов, запуск этого проекта позволит привлечь внимание международного сообщества, предупредить потенциальных жертв обмана и способствовать привлечению к ответственности всех причастных к отправке людей на смерть.

Масштабы привлечения наемников

В рамках государственного проекта Координационного штаба "Хочу жить" пока удалось идентифицировать личности более 28 тысяч иностранных граждан, заключивших контракты с вооруженными силами РФ.

Согласно верифицированным данным, по меньшей мере 5149 из них уже погибли на поле боя.

Кроме того, сотни иностранцев, представляющих более 48 государств мира, сейчас находятся в украинском плену

Вербовка иностранцев Россией

Напомним, Россия системно привлекает иностранных граждан к войне против Украины, используя для этого финансовые ловушки и обман.

В частности, недавно украинские правоохранители объявили подозрение международному наемнику Давору Савичичу, который пытал людей в Буче. Гражданин Боснии и Герцеговины и РФ возглавлял отряд "Волки" и находится в розыске Интерпола.

Также масштабная сеть привлечения боевиков развернута на африканском континенте, где вербовка Россией африканцев для войны в Украине набирает обороты. Под видом предложений трудоустройства Кремль агитирует воевать граждан около 40 стран Африки.

Для достижения этих целей Москва использует даже дипломатические учреждения и культурные проекты. Так, недавно Россия открыла новый якобы культурный центр в Африке - "русский дом" в Республике Того.

На самом деле за этой гуманитарной миссией кроется распространение дезинформации и скрытая вербовка местного населения в ряды оккупационной армии.

