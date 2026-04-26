Росія відкрила "культурний центр" в Африці для вербування до армії, - ЦПД
"Россотруднічєство" спільно з АНО "Євразія" відкрили новий "русскій дом" у Республіці Того. Проєкт позиціонують як гуманітарний, однак за культурною дипломатією криються стратегічні цілі Кремля - поширення дезінформації та вербування до лав російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Пілотний проєкт для цілої мережі
Новий центр у Того позиціонується як "пілотний" - Москва планує розгорнути аналогічну мережу установ по всьому світу. Наразі в Африці вже діють 24 "русскіх доми".
Офіційно заклади займаються вивченням російської мови та культури. Однак, за даними Центру протидії дезінформації, їхня реальна функція - формування ілюзії "спільного історичного досвіду" з африканськими країнами через експлуатацію антиколоніальної риторики.
Дезінформація та антизахідні наративи
"Русскіє дома" є ключовими вузлами для поширення дезінформації про війну в Україні. Через них Росія просуває наративи про "традиційні цінності" та дискредитує західні країни на континенті.
Вербування під виглядом стажувань
Досвід інших африканських країн свідчить: подібні установи нерідко перетворюються на центри вербування місцевих громадян до лав російської армії. Схема працює під виглядом "працевлаштування" або "стажувань".
Росія системно нарощує присутність в Африці, використовуючи м'яку силу як інструмент геополітичного впливу.
Паралельно Москва активізувала вербування іноземців для участі у війні проти України. 23 квітня на Харківщині ліквідували групу громадян Кенії, яких Росія завербувала для бойових дій.
Раніше повідомлялося, що РФ залучила понад тисячу кенійців, використовуючи туристичні візи та обіцянки високих зарплат. На Донеччині також було ліквідовано найманця з Філіппін.
Десять індійських громадян загинули, воюючи у складі російських збройних сил — про це уряд Індії повідомив Верховному суду країни.
Наразі в Індії розслідують історії осіб, яких змусили воювати в Україні. Росія активізувала вербування громадян країн Африки та Латинської Америки.