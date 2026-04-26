Росія відкрила "культурний центр" в Африці для вербування до армії, - ЦПД

"Россотруднічєство" спільно з АНО "Євразія" відкрили новий "русскій дом" у Республіці Того. Проєкт позиціонують як гуманітарний, однак за культурною дипломатією криються стратегічні цілі Кремля - поширення дезінформації та вербування до лав російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Пілотний проєкт для цілої мережі

Новий центр у Того позиціонується як "пілотний" - Москва планує розгорнути аналогічну мережу установ по всьому світу. Наразі в Африці вже діють 24 "русскіх доми".

Офіційно заклади займаються вивченням російської мови та культури. Однак, за даними Центру протидії дезінформації, їхня реальна функція - формування ілюзії "спільного історичного досвіду" з африканськими країнами через експлуатацію антиколоніальної риторики.

Дезінформація та антизахідні наративи

"Русскіє дома" є ключовими вузлами для поширення дезінформації про війну в Україні. Через них Росія просуває наративи про "традиційні цінності" та дискредитує західні країни на континенті.

Вербування під виглядом стажувань

Досвід інших африканських країн свідчить: подібні установи нерідко перетворюються на центри вербування місцевих громадян до лав російської армії. Схема працює під виглядом "працевлаштування" або "стажувань".