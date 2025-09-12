Для України запустили інтеграційну програму на 375 млн євро: деталі

У рамках процесу вступу України до Євросоюзу запускається нова програма. Вона називається Ukraine Transition Program і розрахована на три роки.
Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, українська сторона особливо розраховує на головування Данії в Євросоюзі. І чекає, що найближчим часом відкриються кластери в переговорах про вступ до ЄС.
"Сьогодні Ларс (міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, - ред.) офіційно запустить нову Ukraine Transition Program", - зазначив український міністр.
Він також підкреслив, що цей системний інтеграційний проєкт розрахований на три роки. А його бюджет становитиме 375 млн євро. Програма також має три ключові напрями.
"Три ключові напрямки - підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, розвиток демократичних інститутів", - додав Сибіга.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна вийшла на "фінішну пряму" перевірки свого законодавства на відповідність нормам Європейського Союзу.
Вступ України до Євросоюзу винесено в окремий пункт майбутніх гарантій безпеки. Офіційний Київ наполягає на тому, щоб переговорні кластери відкрилися ще 2025 року.
Серед більшості членів ЄС є консенсус щодо цього. Єдиний, хто виступає проти, - Угорщина. Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив здивування з цього приводу, оскільки навіть Росія нібито не проти вступу України до Євросоюзу.
Як заявив угорський міністр Петер Сійярто, Будапешту нібито "байдуже, що Москва думає про членство України в ЄС".