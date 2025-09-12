Для Украины запустили интеграционную программу на 375 млн евро: детали

По его словам, украинская сторона особенно рассчитывает на председательство Дании в Евросоюзе. И ждет, что в ближайшее время откроются кластеры в переговорах о вступлении в ЕС.

"Сегодня Ларс (министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, - ред.) официально запустит новую Ukraine Transition Program", - отметил украинский министр.

Он также подчеркнул, что этот системный интеграционный проект рассчитан на три года. А его бюджет составит 375 млн евро. Программа также имеет три ключевых направления.

"Три ключевых направления - поддержка устойчивости и раннее восстановление, энергетическая безопасность и переход на зеленую энергетику, развитие демократических институтов", - добавил Сибига.