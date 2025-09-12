RU

Для Украины запустили интеграционную программу на 375 млн евро: детали

Фото: министр иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Роман Кот, Данила Крамаренко

В рамках процесса вступления Украины в Евросоюз запускается новая программа. Она называется Ukraine Transition Program и рассчитана на три года.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона особенно рассчитывает на председательство Дании в Евросоюзе. И ждет, что в ближайшее время откроются кластеры в переговорах о вступлении в ЕС.

"Сегодня Ларс (министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, - ред.) официально запустит новую Ukraine Transition Program", - отметил украинский министр.

Он также подчеркнул, что этот системный интеграционный проект рассчитан на три года. А его бюджет составит 375 млн евро. Программа также имеет три ключевых направления.

"Три ключевых направления - поддержка устойчивости и раннее восстановление, энергетическая безопасность и переход на зеленую энергетику, развитие демократических институтов", - добавил Сибига.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина вышла на "финишную прямую" проверки своего законодательства на соответствие нормам Европейского Союза.

Вступление Украины в Евросоюз вынесено в отдельный пункт будущих гарантий безопасности. Официальный Киев настаивает на том, чтобы переговорные кластеры открылись еще в 2025 году.

Среди большинства членов ЕС есть консенсус на этот счет. Единственный, кто выступает против, - Венгрия. Недавно президент Владимир Зеленский выразил недоумения по этому поводу, поскольку даже Россия якобы не против вступления Украины в Евросоюз.

Как заявил венгерский министр Петер Сийярто, Будапешту якобы "безразлично, что Москва думает о членстве Украины в ЕС".

