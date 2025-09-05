ua en ru
Сійярто жорстко відповів Зеленському щодо згоди Росії на вступ України до ЄС

П'ятниця 05 вересня 2025 20:59
Сійярто жорстко відповів Зеленському щодо згоди Росії на вступ України до ЄС Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Угорщина не змінить своєї позиції щодо вступу України до Європейського Союзу, навіть якщо Росія начебто не заперечує проти цього.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook.

Сійярто прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, що не зрозуміло, чому Угорщина відкидає членство України в ЄС, оскільки навіть Росія не виступає проти цього.

"Знову ж таки, Зеленський судить за своїми власними стандартами. На відміну від нього, наша позиція не диктується з-за кордону. Нам байдуже, що Москва думає про членство України в ЄС. Нам цікаво, що думають угорці", - написав міністр.

За його словами, угорці нібито не хочуть, щоб Україна була членом ЄС.

"Вони не хочуть, щоб українці знищили наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку! Значить, хоч президент Зеленський даремно довіряє росіянам, але ми не підтримаємо вступ України до ЄС!", - зазначив Сійярто.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, сьогодні під час пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує всі вимоги для вступу до Євросоюзу, але процес продовжує блокувати Угорщина.

Зеленський наголосив, що в ситуації, коли навіть російський диктатор Володимир Путін не заперечує проти членства України в ЄС, позиція "друзів Росії", зокрема Угорщини, з цього питання є дивною.

"Нарешті ми чуємо сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки, але зараз це треба почути й деяким іншим великим друзям Росії в Європі. Якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини щодо кластерів в перемовинах виглядає дійсно дивно", - зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський Російська Федерація Угорщина Вступ в ЄС
