Зеленський назвав країни, де запустять виробництво зброї для України
Україна веде переговори щодо запуску оборонного виробництва для нашої країни за кордоном. З низкою європейських країн вже є домовленості.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його розмову з журналістами 20 червня.
"Данія - номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після останньої моєї зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже хочуть. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором", - розповів глава держави.
Зеленський поінформував, що в цьому році Україна знайшла в ОПК 43 млрд доларів. Зокрема, це гроші, які йдуть на підтримку і фінансування українського ОПК.
"На наступний рік, в принципі, є такий сигнал нашим партнерам, ми хочемо спробувати вийти на 0,25% від ВВП тієї чи іншої країни партнера на підтримку безпеки, підтримку ОПК України. А це значить, в принципі, і підтримка європейців", - пояснив президент.
Він підкреслив, що Україна є частиною безпеки Європи. Тому українська сторона хоче, щоб на наш оборонно-промисловий комплекс, на внутрішнє виробництво - виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера.
Виробництво зброї
Нагадаємо, тиждень тому Зеленський заявив, що сьогодні Україна має можливість виробляти зброю на суму близько 30 млрд доларів на рік. При цьому зазначив, що виробнича потужність використовується лише на 60%.
Також президент учора розповів, що українські оборонні підприємства вже нарощують обсяги виробництва дронів-перехоплювачів.
"Окремо працюємо і щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "Шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств - а відповідно, видів дронів - дають результати", - повідомив Зеленський.
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