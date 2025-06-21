Зеленський назвав країни, де запустять виробництво зброї для України

Україна веде переговори щодо запуску оборонного виробництва для нашої країни за кордоном. З низкою європейських країн вже є домовленості.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його розмову з журналістами 20 червня.

"Данія - номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після останньої моєї зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже хочуть. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором", - розповів глава держави.

Зеленський поінформував, що в цьому році Україна знайшла в ОПК 43 млрд доларів. Зокрема, це гроші, які йдуть на підтримку і фінансування українського ОПК.

"На наступний рік, в принципі, є такий сигнал нашим партнерам, ми хочемо спробувати вийти на 0,25% від ВВП тієї чи іншої країни партнера на підтримку безпеки, підтримку ОПК України. А це значить, в принципі, і підтримка європейців", - пояснив президент.

Він підкреслив, що Україна є частиною безпеки Європи. Тому українська сторона хоче, щоб на наш оборонно-промисловий комплекс, на внутрішнє виробництво - виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера.