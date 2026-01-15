UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні запроваджують "електронне працевлаштування": деталі нового закону

Фото: в Україні запроваджують електронне працевлаштування (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до Кодексу про працю України, який спрощує документообіг при працевлаштуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Зазначається, що метою нового законопроекту є створення умов для укладення трудових договорів у електронній формі з використанням електронного підпису без необхідності фізичного подання документів, що посвідчують особу.

Так, при укладенні електронного трудового договору ідентифікація особи працівника здійснюється шляхом підписання електронного підпису, а сторони можуть домовитися про створення, пересилання і зберігання даних такої особи також за допомогою електронних носіїв.

У ВР впевнені, що впровадження електронного працевлаштування матиме особливо позитивний ефект в умовах воєнного стану, коли значна частина економічно активного населення перебуває за межами постійного місця проживання.

Ринок праці в Україні

Раніше РБК-Україна писало, що взимку в Україні традиційно активізується ринок сезонної зайнятості. Найбільше вакансій роботодавці пропонують у будівництві, виробництві, торгівлі та логістиці, а також у сегменті роботи без досвіду для студентів і початківців.

Також раніше повідомлялось про зростання середньої зарплати в Україні у листопаді 2025 року, різницю в доходах між регіонами та галузями, а також про кількість офіційно зайнятих працівників і заборгованість із виплати зарплат.

Окрім того, ми розповідали, що в Україні спостерігається гострий дефіцит кваліфікованих робітників - вакансій для сантехніків, електриків та аварійних спеціалістів у кілька разів більше, ніж кандидатів. Причини - війна, міграція та мобілізація, а держава намагається закрити нестачу кадрів через професійне навчання, зокрема залучаючи жінок.

