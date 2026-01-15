В Украине вводят "электронное трудоустройство": детали нового закона

Рынок труда в Украине

Ранее РБК-Украина писало, что зимой в Украине традиционно активизируется рынок сезонной занятости. Больше всего вакансий работодатели предлагают в строительстве, производстве, торговле и логистике, а также в сегменте работы без опыта для студентов и начинающих.

Также ранее сообщалось о росте средней зарплаты в Украине в ноябре 2025 года, разнице в доходах между регионами и отраслями, а также о количестве официально занятых работников и задолженности по выплате зарплат.

Кроме того, мы рассказывали, что в Украине наблюдается острый дефицит квалифицированных рабочих - вакансий для сантехников, электриков и аварийных специалистов в несколько раз больше, чем кандидатов. Причины - война, миграция и мобилизация, а государство пытается закрыть нехватку кадров через профессиональное обучение, в частности привлекая женщин.