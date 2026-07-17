В Украине заработали новые правила получения банковских карт: что изменилось

В Украине вступили в силу новые правила идентификации и верификации клиентов банков. Национальный банк Украины разрешил использовать дополнительные способы подтверждения личности, в том числе с участием сопровождающего лица или работника банка, если клиент физически не может самостоятельно предъявить документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины .

Главное:

Новые правила действуют с 17 июля.

Клиент может пройти верификацию с помощью сопровождающего или доверенного лица.

Работник банка может помочь предъявить документы.

Согласие на фотофиксацию позволили подтверждать аудио- или видеозаписью.

Банки денежной инклюзии получили новейшие способности завлекать коммерческих агентов.

Национальный банк Украины обновил правила осуществления финансового мониторинга банками, расширив список способов идентификации и верификации физических лиц. Соответствующие изменения вступили в силу в пятницу, 17 июля.

Нововведения призваны сделать банковские услуги более доступными для людей, которые по состоянию здоровья или другим обстоятельствам не могут самостоятельно пройти все процедуры верификации.

В частности, теперь при подтверждении личности клиента оригинал документа может предъявить сопровождающее или доверенное лицо, а также работник банка, который производит верификацию, если сам клиент физически не может этого сделать.

Кроме того, НБУ разрешил свидетельствовать о согласии клиента на проведение фотофиксации с помощью аудио- или видеозаписи, если человек не может поставить собственноручную или электронную подпись.

Также изменениями предусмотрены новые возможности для банков финансовой инклюзии. Теперь они могут привлекать коммерческих агентов для установления выгодополучателя по финансовой операции, а также для проведения идентификации и верификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства.

В Нацбанке отмечают, что обновленные правила учитывают потребности клиентов и будут способствовать развитию финансовой инклюзии в Украине.

Напомним, это решение регулятора появилось после резонансного случая в отделении ПриватБанка, где ветерану войны с ампутациями конечностей отказали в выдаче новой банковской карты.