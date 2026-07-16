НБУ змінив правила видачі банківських карток після скандалу з ветераном без рук

Національний банк України розширив перелік способів, за допомогою яких банки можуть ідентифікувати та верифікувати клієнтів. Нові правила мають зробити банківські послуги доступнішими для людей, які через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру підтвердження особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регулятора .

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Більше способів підтвердити особу: НБУ дозволив банкам використовувати альтернативні механізми верифікації для людей, які через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру.

НБУ дозволив банкам використовувати альтернативні механізми верифікації для людей, які через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру. Допомога супроводжуючої особи: Відтепер документ для перевірки може показати довірена або супроводжуюча особа, а працівник банку має право допомогти клієнту пред'явити його.

Відтепер документ для перевірки може показати довірена або супроводжуюча особа, а працівник банку має право допомогти клієнту пред'явити його. Без обов'язкового підпису: Якщо людина не може поставити власноручний чи електронний підпис, згоду на фотофіксацію можна підтвердити аудіо- або відеозаписом.

Якщо людина не може поставити власноручний чи електронний підпис, згоду на фотофіксацію можна підтвердити аудіо- або відеозаписом. Реакція на резонансний випадок: Зміни ухвалили після скандалу у ПриватБанку, де ветерану з ампутаціями відмовили у видачі картки через неможливість самостійно пройти фотоідентифікацію.

Зміни ухвалили після скандалу у ПриватБанку, де ветерану з ампутаціями відмовили у видачі картки через неможливість самостійно пройти фотоідентифікацію. Нові правила вже набувають чинності: Постанова НБУ почне діяти з 17 липня і має зробити банківські послуги доступнішими для людей з інвалідністю та інших маломобільних клієнтів.

Регулятор дозволив банкам використовувати додаткові способи верифікації клієнтів.

Зокрема:

під час перевірки документ може показати супроводжуюча або довірена особа, якщо клієнт фізично не здатний зробити це самостійно;

працівник банку може допомогти клієнту пред'явити документ;

згоду на фотофіксацію можна підтвердити не лише підписом, а й за допомогою аудіо- чи відеозапису, якщо людина не може поставити власноручний або електронний підпис.

У НБУ зазначили, що такі зміни враховують потреби клієнтів і мають сприяти розвитку фінансової інклюзії, тобто забезпеченню рівного доступу до банківських послуг для всіх громадян.

Зміни затверджені постановою правління НБУ №81 від 15 липня 2026 року та набудуть чинності з п’ятниці, 17 липня.

Реакція на скандал із ветераном

Рішення Нацбанку з'явилося після резонансного випадку у відділенні ПриватБанку, де ветерану війни Руслану Книшу, який втратив усі кінцівки, відмовили у видачі нової банківської картки.

Причиною стала вимога стандартної процедури: клієнт мав самостійно тримати картку біля обличчя для фотоідентифікації. Через ампутації виконати цю вимогу він не міг, а працівники банку не дозволили допомогу іншої людини. Інцидент викликав широкий суспільний резонанс.

Після скандалу голова НБУ Андрій Пишний публічно вибачився перед ветераном і пообіцяв переглянути процедури, щоб подібні ситуації більше не повторювалися.