В України закінчуються гроші на оборону: Bloomberg назвало критичний термін

12:00 27.03.2026 Пт
Гроші на армію закінчуються. Скільки місяців залишилося у України на оборону?
aimg Олена Чупровська
В України закінчуються гроші на оборону: Bloomberg назвало критичний термін

Україна ризикує опинитися у критичній фінансовій ситуації та залишитися без коштів на оборону вже до червня 2026 року. Головною причиною є затримки та блокування допомоги від ключових західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: "Сказали, воюватимемо": Путін наказав олігархам скинутися на війну, - The Bell

Грошей вистачить до червня

За оцінками українських і зарубіжних чиновників, які говорили анонімно, Київ наразі може покривати витрати лише до червня.

США практично зупинили пряму допомогу Україні після повернення Трампа до влади у січні минулого року. Тому саме Європа взяла на себе основний тягар - і зброю, і фінансову підтримку.

Що загрожує фінансуванню

Кілька факторів одночасно підривають надходження коштів:

"Якщо не надійде міжнародне фінансування, установі, можливо, доведеться відновити пряме кредитування Міністерства фінансів для виплати зарплат військовослужбовцям і працівникам", - заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Bloomberg.

Це означало б, що Нацбанк просто друкував би гроші - що б прискорило інфляцію.

Скільки грошей потрібно

  • 52 мільярди доларів - загальна потреба в іноземній допомозі на 2026 рік
  • 15 мільярдів доларів - лише на закупівлю американської зброї
  • 8,1 мільярда доларів - чинна програма МВФ, перший транш якої склав 1,5 мільярда

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС виконає зобов'язання щодо кредиту "так чи інакше".

Міністр фінансів України Сергій Марченко написав у Facebook, що очікує коштів від ЄС "найближчим часом". Втім, конкретних рішень поки немає.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, що ЄС розглядає додаткову допомогу, оскільки Україна ризикує залишитися без грошей. Дефіцит складає 30 мільярдів доларів.

Тим часом Угорщина продовжує оголошувати Україні ультиматуми. Спочатку говорилось про блокування кредиту Україні, потім прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не буде постачати електрику в рамках об'єднаної енергосистеми Європи.

Потім в Угорщині виставили вимогу відновити транзит нафти по "Дружбі", інакше не постачатимуть нам газ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
