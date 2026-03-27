В України закінчуються гроші на оборону: Bloomberg назвало критичний термін

Україна ризикує опинитися у критичній фінансовій ситуації та залишитися без коштів на оборону вже до червня 2026 року. Головною причиною є затримки та блокування допомоги від ключових західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Грошей вистачить до червня

За оцінками українських і зарубіжних чиновників, які говорили анонімно, Київ наразі може покривати витрати лише до червня.

США практично зупинили пряму допомогу Україні після повернення Трампа до влади у січні минулого року. Тому саме Європа взяла на себе основний тягар - і зброю, і фінансову підтримку.

Що загрожує фінансуванню

Кілька факторів одночасно підривають надходження коштів:

Угорщина заблокувала позику ЄС на 90 мільярдів євро

Під загрозою черговий транш МВФ через незатверджені податкові зміни у парламенті

Союзники по НАТО не поспішають фінансувати програму закупівлі американської зброї PURL

"Якщо не надійде міжнародне фінансування, установі, можливо, доведеться відновити пряме кредитування Міністерства фінансів для виплати зарплат військовослужбовцям і працівникам", - заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Bloomberg.

Це означало б, що Нацбанк просто друкував би гроші - що б прискорило інфляцію.

Скільки грошей потрібно

52 мільярди доларів - загальна потреба в іноземній допомозі на 2026 рік

15 мільярдів доларів - лише на закупівлю американської зброї

8,1 мільярда доларів - чинна програма МВФ, перший транш якої склав 1,5 мільярда

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС виконає зобов'язання щодо кредиту "так чи інакше".

Міністр фінансів України Сергій Марченко написав у Facebook, що очікує коштів від ЄС "найближчим часом". Втім, конкретних рішень поки немає.