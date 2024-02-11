Україні загрожує дефіцит ракет для систем ППО, - ISW

Перебої з оборонною допомогою з боку країн Заходу можуть вже у березні викликати дефіцит боєкомплектів для систем протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні України. Ймовірно цим пояснюється посилення Росією атак з повітря, що спостерігаються останнім часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що затримки з фінансуванням і поставкам зброї країнами Заходу можуть призвести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет. Це, у свою чергу, дозволить російським військам більш агресивно бомбити українські війська або навіть прифронтові міста.

Видання The New York Times у статті від 9 лютого повідомило, що, за оцінками американських чиновників, без поповнення західною допомогою, українські запаси ракет ППО закінчаться в березні 2024 року.

Українські чиновники нещодавно попередили, що Україна стикається з "критичною нестачею" ракет протиповітряної оборони, оскільки затримки із західною допомогою продовжують змушувати Україну накопичувати матеріальні засоби.

"Російські війська регулярно тиснуть на обмежену систему протиповітряної оборони по тилових районах України, завдаючи ударів російськими ракетами і безпілотниками, в поєднанні з іранським та північнокорейським озброєнням. Таким чином РФ намагається змусити українські війська витрачати ракети протиповітряної оборони, а також передислокувати системи ППО подалі від лінії фронту", - йдеться у звіті.

Експерти ISW зазначають, що Росія дещо знизила авіаційну підтримку наземних операцій на всьому театрі бойових дій через дві події - збиття російських винищувачів у Херсонській області в грудні 2023 року, а також знищення 14 січня літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Водночас, йдеться у звіті, інтенсифікація російської ударної кампанії в останні тижні, ймовірно, ще більше посилила тиск на українську систему протиповітряної оборони та змусила Україну передислокувати засоби ППО, які раніше були здатні стримувати російську тактичну авіацію, що діяла вздовж фронту і в російському тилу.

Також зазначається, що в січні 2024 року російська авіація активізувала операції з підтримки російських наступальних операцій на сході України, особливо поблизу Авдіївки. Це свідчить про те, що "обмежені запаси українських зенітних ракет можуть давати російській авіації більше можливостей для нападу".

Експерти Інституту припускають, що критична нестача українських зенітних ракет може дозволити російським військам використовувати ближче до нинішньої лінії зіткнення в Україні та за її межами у більших масштабах літаки, особливо пілотовані, що, як правило, несуть важче корисне навантаження.

"Російські військові ще не проводили послідовних широкомасштабних авіаційних операцій на підтримку власних наземних наступальних операцій в Україні, а інтенсифікація російських авіаційних операцій у великих масштабах, становила б істотну загрозу для країни", - йдеться у звіті ISW.

Повітряні атаки Росії проти України

Останнім часом російські військові майже щоночі атакують територію України ударними безпілотниками "Шахед", чим активно виснажують боєкомплекти для систем ППО.

Так, з вечора суботи 10 лютого та від ночі неділі 11 лютого російські загарбники запустили по Україні групи дронів-камікадзе "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Під ударом опинився Дніпро, а у Миколаєві через приліт спалахнула пожежа.

Ближче до 3 ночі 11 лютого російські дрони атакували Київську область. На підступах до столиці працювало ППО.

За словами глави фракції "Слуга народу" в українському парламенті Давида Арахамії, без нової допомоги від США, Україні вистачить військових ресурсів ще на два місяці.

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