Нічна атака "Шахедів": у Київській області і на підступах до столиці працює ППО
У Київській області українські військові у ніч проти 11 лютого відбивають повітряну атаку противника із застосуванням ударних дронів типу "Шахед". Також бойова робота ведеться на підступах до столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА) та начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергія Попка.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в оголошенні.
Жителів регіону закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, а також пам'ятати про правила інформ-тиші.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - пишуть в адміністрації.
Після цього у столичній МВА заявили про роботу ППО біля міста.
"На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - заявив Попко.
Новина доповнюється...
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.