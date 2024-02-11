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Нічна атака "Шахедів": у Київській області і на підступах до столиці працює ППО

Неділя 11 лютого 2024 02:59
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Нічна атака "Шахедів": у Київській області і на підступах до столиці працює ППО Фото: сили ППО ЗСУ працюють в Київській області через атаки дронів-камікадзе (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області українські військові у ніч проти 11 лютого відбивають повітряну атаку противника із застосуванням ударних дронів типу "Шахед". Також бойова робота ведеться на підступах до столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА) та начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергія Попка.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в оголошенні.

Жителів регіону закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, а також пам'ятати про правила інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - пишуть в адміністрації.

Після цього у столичній МВА заявили про роботу ППО біля міста.

"На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - заявив Попко.

Новина доповнюється...

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Київська область ПВО Повітряна тривога Атака дронів
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