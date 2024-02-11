Украине грозит дефицит ракет для систем ПВО, - ISW

Перебои с оборонной помощью со стороны стран Запада могут уже в марте вызвать дефицит боекомплектов для находящихся на вооружении Украины систем противовоздушной обороны. Вероятно этим объясняется усиление Россией воздушных атак с воздуха, которые наблюдаются в последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что задержки с финансированием и поставками оружия странами Запада, могут привести к существенному дефициту украинских зенитных ракет. Это, в свою очередь, позволит российским войскам более агрессивно бомбить украинские войска или даже прифронтовые города.

Издание The New York Times в статье от 9 февраля сообщило, что, по оценкам американских чиновников, без пополнения западной помощью, украинские запасы ракет ПВО закончатся в марте 2024 года.

Украинские чиновники недавно предупредили, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" ракет противовоздушной обороны, поскольку задержки с западной помощью продолжают заставлять Украину накапливать материальные средства.

"Российские войска регулярно давят на ограниченную систему противовоздушной обороны по тыловым районам Украины, нанося удары российскими ракетами и беспилотниками, в сочетании с иранским и северокорейским вооружениями. Таким образом РФ пытается заставить украинские войска тратить ракеты противовоздушной обороны, а также передислоцировать украинские системы ПВО далее от линии фронта", - говорится в отчете.

Эксперты ISW отмечают, что Россия немного снизила авиационную поддержку наземных операций на всем театре боевых действий из-за двух событий - уничтожения российских истребителей в Херсонской области в декабре 2023 года, а также уничтожения 14 января самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В то же время, говорится в отчете, интенсификация российской ударной кампании в последние недели, вероятно, еще больше усилила давление на украинскую систему противовоздушной обороны и заставила Украину передислоцировать средства ПВО, которые ранее были способны сдерживать российскую тактическую авиацию вдоль фронта и в российском тылу.

Также отмечается, что в январе 2024 года российская авиация активизировала операции по поддержке российских наступательных операций на востоке Украины, особенно вблизи Авдеевки. Это свидетельствует о том, что "ограниченные запасы украинских зенитных ракет могут давать российской авиации больше возможностей для нападения".

Эксперты Института предполагают, что критическая нехватка украинских зенитных ракет может позволить российским войскам использовать ближе к нынешней линии соприкосновения в Украине и за ее пределами в больших масштабах самолеты, особенно пилотируемые, которые, как правило, несут более тяжелую полезную нагрузку.

"Российские военные еще не проводили последовательных широкомасштабных авиационных операций в поддержку своих наземных наступательных операций в Украине, а интенсификация российских авиационных операций в больших масштабах, представляла бы существенную угрозу для страны", - говорится в отчете ISW.

Воздушные атаки России против Украины

В последнее время российские военные почти каждую ночь атакуют территорию Украины ударными беспилотниками "Шахед", чем активно истощают боекомплекты для систем ПВО.

Так, с вечера субботы 10 февраля и с ночи воскресенья 11 февраля российские захватчики запустили по Украине группы дронов-камикадзе "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Под ударом оказался Днепр, а в Николаеве вспыхнул пожар.

Ближе к 3 ночи 11 февраля российские дроны атаковали Киевскую область. На подступах к столице работало ПВО.

По словам главы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давида Арахамии, без новой помощи от США, Украине хватит военных ресурсов еще на два месяца.

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