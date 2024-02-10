У Миколаєві та Дніпрі пролунали вибухи

У передмісті Дніпра, а також в Миколаєві пролунали вибухи пізно ввечері 10 лютого під час повітряної тривоги через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Перед цим у командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали про рух баражуючих боєприпасів противника у бік Дніпропетровської області.

Близько одинадцятої у місті було чути звуки вибухів. Приблизно через 15 хвилин пролунав ще один вибух.

"У передмісті Дніпра знову чутно вибух", - пише "Суспільне. Дніпро".

Крім того, про вибухи повідомляють жителі Миколаєва у пабліках.

У Повітряних силах фіксували рух ворожих "Шахедів" у регіоні.

"Миколаїв! Група "шахедів" рухаються вздовж русла Південного Буга у напрямку міста!", - йшлося в оголошенні.

Також у місцевих пабліках звучать припущення, що вибухи можуть бути пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони.

Пожежа в Миколаєві

У Миколаєві під час атаки "Шахедів" сталася пожежа на одному з об'єктів, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у своєму Telegram.

Він додав, що деталі нині з'ясовуються, та закликав не знімати нічого на камеру та не викладати в мережі під час повітряної тривоги.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім натякнув у Telegram, що ситуація щодо атаки дронів та пожежі не загрозлива.

"Все норм", - написав чиновник.

Пізніше мер Миколаєва Сєнкевич уточнив, що на відкритій території було займання сухої трави.

"Без постраждалих", - додав він

Атака дронів 10 лютого

Сьогодні ввечері, 10 лютого, російські загарбники знову запустили ударні дрони в бік України. Повітряна тривога станом на зараз оголошена в кількох областях.

Нагадаємо, перед цим, у ніч проти 10 лютого, війска РФ запустили 31 "Шахед" для ударів по Україні. Під час бойової роботи захисникам вдалось знищити 23 ворожих дрони у межах Одеської та Харківської областей. Однак декілька дронів встигли атакувати Харків, зокрема, вони влучили в нафтобазу.

В результаті атаки в Харкові сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.