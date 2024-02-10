ua en ru
Нд, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Миколаєві та Дніпрі пролунали вибухи

Субота 10 лютого 2024 23:21
UA EN RU
У Миколаєві та Дніпрі пролунали вибухи Фото: через атаку "Шахедів" у Дніпрі та Миколаєві пролунали вибухи (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У передмісті Дніпра, а також в Миколаєві пролунали вибухи пізно ввечері 10 лютого під час повітряної тривоги через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Перед цим у командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали про рух баражуючих боєприпасів противника у бік Дніпропетровської області.

Близько одинадцятої у місті було чути звуки вибухів. Приблизно через 15 хвилин пролунав ще один вибух.

"У передмісті Дніпра знову чутно вибух", - пише "Суспільне. Дніпро".

Крім того, про вибухи повідомляють жителі Миколаєва у пабліках.

У Повітряних силах фіксували рух ворожих "Шахедів" у регіоні.

"Миколаїв! Група "шахедів" рухаються вздовж русла Південного Буга у напрямку міста!", - йшлося в оголошенні.

Також у місцевих пабліках звучать припущення, що вибухи можуть бути пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони.

Пожежа в Миколаєві

У Миколаєві під час атаки "Шахедів" сталася пожежа на одному з об'єктів, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у своєму Telegram.

Він додав, що деталі нині з'ясовуються, та закликав не знімати нічого на камеру та не викладати в мережі під час повітряної тривоги.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім натякнув у Telegram, що ситуація щодо атаки дронів та пожежі не загрозлива.

"Все норм", - написав чиновник.

Пізніше мер Миколаєва Сєнкевич уточнив, що на відкритій території було займання сухої трави.

"Без постраждалих", - додав він

Атака дронів 10 лютого

Сьогодні ввечері, 10 лютого, російські загарбники знову запустили ударні дрони в бік України. Повітряна тривога станом на зараз оголошена в кількох областях.

У Миколаєві та Дніпрі пролунали вибухи

Нагадаємо, перед цим, у ніч проти 10 лютого, війска РФ запустили 31 "Шахед" для ударів по Україні. Під час бойової роботи захисникам вдалось знищити 23 ворожих дрони у межах Одеської та Харківської областей. Однак декілька дронів встигли атакувати Харків, зокрема, вони влучили в нафтобазу.

В результаті атаки в Харкові сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв вибухи Атака дронів
NEWS
Зеленський назвав заступників Сирського та Баргилевича: хто отримав посади
Зеленський назвав заступників Сирського та Баргилевича: хто отримав посади
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити