В Україні зафіксували понад 3,5 тисячі мільйонерів: у яких регіонах їх найбільше

Головне: Станом на початок березня 2026 року доходи понад 1 млн гривень задекларували 3,5 тисячі громадян .

. Найбільші суми прибутків зафіксовані у Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській та Київській областях .

. Загальна сума задекларованих доходів українців за 2025 рік уже сягнула 32,4 млрд гривень .

. Деклараційна кампанія триває до 1 травня, а подати документ тепер можна через застосунок "Дія".

Де живуть найбагатші українці

За даними ДПСУ, лідером за сумами задекларованих доходів залишається столиця. Рейтинг регіонів виглядає так:

- 6,6 млрд гривень; Львівська область - 3 млрд гривень;

- 2,9 млрд гривень; Київська область - 2,8 млрд гривень.

Загалом доходи понад 1 млн гривень задекларували більше 3500 українців. Мільйонери відобразили у своїх звітах 14,6 млрд гривень доходів. Цікаво, що найбільшу суму податкових зобов’язань (понад 15,6 млн гривень) до сплати визначив мешканець Київської області.

Звідки гроші: основні джерела доходів

Серед найбільш поширених джерел, які приносять українцям значні кошти, податківці виділяють:

спадщина та дарування - 2,9 млрд гривень;

продаж майна (рухомого та нерухомого) - 819,1 млн гривень;

іноземні доходи - 733,2 млн гривень;

оренда майна - 406 млн гривень;

інвестиційні прибутки - 227,3 млн гривень.

Завдяки активності громадян до бюджету вже визначено до сплати 716 млн гривень ПДФО та військового збору, що на 200 млн гривень більше, ніж торік.

У ДПСУ нагадують, що деклараційна кампанія триває до 1 травня. Для тих, хто бажає отримати податкову знижку, термін подання документів подовжено до 31 грудня 2026 року.