В Україні зафіксували понад 3,5 тисячі мільйонерів: у яких регіонах їх найбільше

В Україні зараз активно звітують про доходи за минулий рік. На початку весни українці вже надіслали понад 46 тисяч декларацій - це значно більше, ніж було торік. Податкових надходжень у бюджеті теж побільшало.
Про те, які регіони лідирують за рівнем доходів та звідки українці отримують найбільші прибутки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.
Головне:
За даними ДПСУ, лідером за сумами задекларованих доходів залишається столиця. Рейтинг регіонів виглядає так:
Загалом доходи понад 1 млн гривень задекларували більше 3500 українців. Мільйонери відобразили у своїх звітах 14,6 млрд гривень доходів. Цікаво, що найбільшу суму податкових зобов’язань (понад 15,6 млн гривень) до сплати визначив мешканець Київської області.
Серед найбільш поширених джерел, які приносять українцям значні кошти, податківці виділяють:
Завдяки активності громадян до бюджету вже визначено до сплати 716 млн гривень ПДФО та військового збору, що на 200 млн гривень більше, ніж торік.
У ДПСУ нагадують, що деклараційна кампанія триває до 1 травня. Для тих, хто бажає отримати податкову знижку, термін подання документів подовжено до 31 грудня 2026 року.
Нагадаємо, ФОП 1-3 групи можуть сплачувати податки через застосунок "Дія" у кілька кліків. Послуга доступна для підприємців на спрощеній системі без найманих працівників. РБК-Україна описувало покрокову інструкцію, як у застосунку обрати податок, період оплати, подати декларацію та підписати її електронним підписом.
Також ми розповідали, що з 2026 року учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати податкову знижку за оренду житла. Це дозволить повернути частину сплаченого ПДФО за витратами на оренду за офіційним договором.