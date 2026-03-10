В Украине зафиксировали более 3,5 тысячи миллионеров: в каких регионах их больше всего

Главное: По состоянию на начало марта 2026 года доходы свыше 1 млн гривен задекларировали 3,5 тысячи граждан .

. Наибольшие суммы доходов зафиксированы в Киеве, а также во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях .

. Общая сумма задекларированных доходов украинцев за 2025 год уже достигла 32,4 млрд гривен .

. Декларационная кампания продолжается до 1 мая, а подать документ теперь можно через приложение "Дія".

Где живут самые богатые украинцы

По данным ГНСУ, лидером по суммам задекларированных доходов остается столица. Рейтинг регионов выглядит так:

Киев - 6,6 млрд гривен;

- 6,6 млрд гривен; Львовская область - 3 млрд гривен;

- 3 млрд гривен; Днепропетровская область - 2,9 млрд гривен;

- 2,9 млрд гривен; Киевская область - 2,8 млрд гривен.

В целом доходы свыше 1 млн гривен задекларировали более 3500 украинцев. Миллионеры отразили в своих отчетах 14,6 млрд гривен доходов. Интересно, что наибольшую сумму налоговых обязательств (более 15,6 млн гривен) к уплате определил житель Киевской области.

Откуда деньги: основные источники доходов

Среди наиболее распространенных источников, которые приносят украинцам значительные средства, налоговики выделяют:

наследство и дарение - 2,9 млрд гривен;

продажа имущества (движимого и недвижимого) - 819,1 млн гривен;

иностранные доходы - 733,2 млн гривен;

аренда имущества - 406 млн гривен;

инвестиционные доходы - 227,3 млн гривен.

Благодаря активности граждан в бюджет уже определено к уплате 716 млн гривен НДФЛ и военного сбора, что на 200 млн гривен больше, чем в прошлом году.

В ГНСУ напоминают, что декларационная кампания продолжается до 1 мая. Для тех, кто желает получить налоговую скидку, срок подачи документов продлен до 31 декабря 2026 года.