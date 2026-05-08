ua en ru
Пт, 08 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні зафіксували перший травневий землетрус: де був епіцентр (карта)

16:30 08.05.2026 Пт
2 хв
Чи могли відчути підземні поштовхи місцеві мешканці?
aimg Ірина Костенко
В Україні зафіксували перший травневий землетрус: де був епіцентр (карта) В Україні стався землетрус (фото ілюстративне: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Зранку п'ятниці, 8 травня, в одній з областей України зареєстрували землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).

Читайте також: Руйнівні землетруси в Україні - реальність чи фантазія? Інтерв'ю з науковцем НАН

Що відомо про цей травневий землетрус

Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, землетрус 8 травня 2026 року було зареєстровано о 09:47:32 за київським часом.

Українцям розповіли, що стався він:

  • у Закарпатській області;
  • на глибині 3 км.

Уточнюється, що його магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 2,0.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - наголосили експерти Головного центру спеціального контролю.

Координати джерела підземних поштовхів є такими:

  • 48,18 пн.ш. (широта);
  • 23,08 сх.д. (довгота).

В Україні зафіксували перший травневий землетрус: де був епіцентр (карта)Параметри зафіксованого 8 травня землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

"Епіцентр землетрусу знаходиться в районі міста Виноградів, Закарпатська область", - пояснили спеціалісти ГЦСК.

В Україні зафіксували перший травневий землетрус: де був епіцентр (карта)Джерело землетрусу неподалік м. Виноградів (карта: gcsk.gov.ua)

Варто зазначити, що ця локація розташована відносно недалеко від кордону України з Румунією.

В Україні зафіксували перший травневий землетрус: де був епіцентр (карта)Місцерозташування джерела землетрусу, який стався 8 травня 2026 року (карта: gcsk.gov.ua)

З яким проханням звернулись до українців

Насамкінець спеціалісти Головного центру спеціального контролю звернулись до українців із важливим проханням.

Людей, які відчули десь землетрус, просять залишати повідомлення про такі факти за відповідним посиланням на офіційному сайті установи.

"Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - пояснили громадянам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про землетрус у Полтавській області.

Тим часом на початку лютого 2026 року землетрус з моря відчули у кількох областях України.

Читайте також, в якому регіоні України зберігається висока ймовірність серйозного землетрусу вже до 2027 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Закарпаття Закарпатська область сейсмолог Екологія Гори
Новини
У Зеленського розповіли, який сигнал Фіцо повіз Путіну
У Зеленського розповіли, який сигнал Фіцо повіз Путіну
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту