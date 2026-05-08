В Україні зафіксували перший травневий землетрус: де був епіцентр (карта)

Зранку п'ятниці, 8 травня, в одній з областей України зареєстрували землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).

Що відомо про цей травневий землетрус

Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, землетрус 8 травня 2026 року було зареєстровано о 09:47:32 за київським часом.

Українцям розповіли, що стався він:

у Закарпатській області ;

; на глибині 3 км.

Уточнюється, що його магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 2,0.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - наголосили експерти Головного центру спеціального контролю.

Координати джерела підземних поштовхів є такими:

48,18 пн.ш. (широта);

23,08 сх.д. (довгота).

Параметри зафіксованого 8 травня землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

"Епіцентр землетрусу знаходиться в районі міста Виноградів, Закарпатська область", - пояснили спеціалісти ГЦСК.

Джерело землетрусу неподалік м. Виноградів (карта: gcsk.gov.ua)

Варто зазначити, що ця локація розташована відносно недалеко від кордону України з Румунією.

Місцерозташування джерела землетрусу, який стався 8 травня 2026 року (карта: gcsk.gov.ua)

З яким проханням звернулись до українців

Насамкінець спеціалісти Головного центру спеціального контролю звернулись до українців із важливим проханням.

Людей, які відчули десь землетрус, просять залишати повідомлення про такі факти за відповідним посиланням на офіційному сайті установи.

"Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - пояснили громадянам.