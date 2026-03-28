У Полтавській області стався землетрус: де був епіцентр

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю .

Подробиці землетрусу

За даними фахівців, сейсмічну подію зареєстрували о 19:50:07. Епіцентр землетрусу знаходився у Мачухівській територіальній громаді на глибині 8 кілометрів.

За класифікацією такий землетрус відноситься до ледве відчутних. Коливання можуть відчути лише окремі люди, які перебувають у стані спокою всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах будівель.

Сейсмічна активність в Україні

Полтавська область періодично потерпає від незначних землетрусів. Зазвичай вони пов'язані з геологічними особливостями регіону та рухами в межах Дніпровсько-Донецької западини.

Фото: епіцентр землетрусу 28 березня (gcsk.gov.ua)

Раніше сейсмологи зазначали, що такі явища є природними для цієї місцевості й не свідчать про ризик масштабних природних катастроф.