У Полтавській області стався землетрус: де був епіцентр
У Полтавській області ввечері 28 березня зафіксували землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 3,2 сталися у Полтавському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Подробиці землетрусу
За даними фахівців, сейсмічну подію зареєстрували о 19:50:07. Епіцентр землетрусу знаходився у Мачухівській територіальній громаді на глибині 8 кілометрів.
За класифікацією такий землетрус відноситься до ледве відчутних. Коливання можуть відчути лише окремі люди, які перебувають у стані спокою всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах будівель.
Сейсмічна активність в Україні
Полтавська область періодично потерпає від незначних землетрусів. Зазвичай вони пов'язані з геологічними особливостями регіону та рухами в межах Дніпровсько-Донецької западини.
Раніше сейсмологи зазначали, що такі явища є природними для цієї місцевості й не свідчать про ризик масштабних природних катастроф.
Нагадаємо, у лютому 2026 року в регіоні за три дні сталося два землетруси, магнітуда одного з яких склала 3 бали.
Крім того, підземні поштовхи періодично фіксують і в інших частинах країни. Зокрема, у лютому того ж року два землетруси за добу було зареєстровано на південному заході України.
Раніше науковці НАН у інтерв'ю РБК-Україна пояснювали, чи можливі в Україні руйнівні землетруси магнітудою 7 балів та як сучасна забудова здатна витримати подібні природні явища.