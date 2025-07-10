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В Україні зафіксували нову хвилю російських ракет: де загроза удару

Четвер 10 липня 2025 04:15
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В Україні зафіксували нову хвилю російських ракет: де загроза удару Фото: росіяни атакують Україну крилатими ракетами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України групу крилатих ракет. Вони рухаються у напрямку Київської області та Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

"Група ракет на південному сході Чернігівщини, курс на захід", - повідомили військові о 04:04.

О 04:11 Повітряні сили повідомили про рух групи ракет з Чернігівщини на Київщину, курс на столицю.

О 04:14 у ЗСУ повідомили про наближення групи ракет до Києва зі сходу.

За даними моніторингових каналів, до Києва наближаються три крилаті ракети "Іскандер-К".

Комбінована ракетно-дронова атака на Київ

В ніч на 10 липня російський агресор масовано атакував Київ ударними дронами, а також балістичними і крилатими ракетами.

Спочатку з 02:00 у місті пролунали вибухи через роботу сил ППО по ворожих дронах.

Згодом о 02:30 місто атакували балістичні ракети.

У Києві зафіксовані падіння уламків збитих дронів, пожежі, пошкодження будинків. Є постраждалі внаслідок атаки.

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