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В Украине зафиксировали новую волну российских ракет: где риск удара

Четверг 10 июля 2025 04:15
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В Украине зафиксировали новую волну российских ракет: где риск удара Фото: россияне атакуют Украину крылатыми ракетами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины группу крылатых ракет. Они движутся в направлении Киевской области и Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

"Группа ракет на юго-востоке Черниговщины, курс на запад", - сообщили военные в 04:04.

В 04:11 Воздушные силы сообщили о движении группы ракет с Черниговщины на Киевщину, курс на столицу.

В 04:14 в ВСУ сообщили о приближении группы ракет к Киеву с востока.

По данным мониторинговых каналов, к Киеву приближаются три крылатые ракеты "Искандер-К".

Комбинированная ракетно-дроновая атака на Киев

В ночь на 10 июля российский агрессор массированно атаковал Киев ударными дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

Сначала с 02:00 в городе прогремели взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским дронам.

Впоследствии в 02:30 город атаковали баллистические ракеты.

В Киеве зафиксированы падения обломков сбитых дронов, пожары, повреждения домов. Есть пострадавшие в результате атаки.

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