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Майже по всій Україні тривога через "Шахеди": де загроза ударів

Середа 09 липня 2025 23:11
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Майже по всій Україні тривога через "Шахеди": де загроза ударів Фото: росіяни масовано атакують Україну ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перші групи дронів зайшли у повітряний простір України близько 18:00 через Сумську область і рухалися у напрямку Чернігівської області.

Згодом ворог зробив повторні пуски з Брянської області.

Станом на 22:46 російські "Шахеди" рухалися:

  • кілька груп у центрі, на заході Харківщини курсом на захід;
  • на Сумщині, курсом на Чернігівщину, Полтавщину;
  • на півночі Чернігівщини, курсом на захід;
  • на південному сході Чернігівщини, курсом на Полтавщину;
  • на півночі, в центрі Полтавщини курсом на південь;
  • на сході Черкащини курсом на південь;
  • у центрі Дніпропетровщини курсом на Павлоград;
  • на півдні Волині курсом на Львівщину;
  • на сході Львівщини курсом на південь.

Станом на 23:02 карта повітряних тривог України виглядала так:

Майже по всій Україні тривога через &quot;Шахеди&quot;: де загроза ударів

Повітряні атаки РФ

В ніч на 9 липня російський агресор масовано обстріляв Україну ударними дронами, а також крилатими ракетами "Іскандер-К" та аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Головною ціллю атаки було місто Луцьк, яке атакували всіма видами зазначених озброєнь.

За даними Повітряних сил, ворог цілився по військовому аеродрому.

Крім того, вранці агресор обстріляв FPV-дронами місто Добропілля в Донецькій області.

Також російські терористи скинули авіабомби на місто Костянтинівка. Внаслідок атаки є загиблі серед місцевого населення.

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