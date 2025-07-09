Майже по всій Україні тривога через "Шахеди": де загроза ударів

Станом на 23:02 карта повітряних тривог України виглядала так:

Перші групи дронів зайшли у повітряний простір України близько 18:00 через Сумську область і рухалися у напрямку Чернігівської області.

Повітряні атаки РФ

В ніч на 9 липня російський агресор масовано обстріляв Україну ударними дронами, а також крилатими ракетами "Іскандер-К" та аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Головною ціллю атаки було місто Луцьк, яке атакували всіма видами зазначених озброєнь.

За даними Повітряних сил, ворог цілився по військовому аеродрому.

Крім того, вранці агресор обстріляв FPV-дронами місто Добропілля в Донецькій області.

Також російські терористи скинули авіабомби на місто Костянтинівка. Внаслідок атаки є загиблі серед місцевого населення.

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