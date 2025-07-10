Горять будинки та АЗС, є поранені: перші наслідки масованої атаки РФ на Київ
В ніч на 10 липня російські окупанти масовано атакують Київ дронами та балістикою. Внаслідок обстрілу в столиці вже зафіксовано падіння уламків, є інформація про пожежі та постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка і начальника КМВА Тимура Ткаченка.
Починаючи з ночі, о 01:03, в столиці оголосили тривогу. Згодом в Києві регулярно було чути роботу ППО та вибухи. Ближче до 02:28 на столицю летіла балістика, після чого були дуже гучні вибухи.
Наразі відомо, що наслідки фіксуються у Шевченківському, Дарницькому, Солом'янському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах.
Оновлено о 03:15
Повітряні сили ЗСУ поінформували, що на Київ з півночі, сходу та півдня летять ще кілька група "Шахедів".
Оновлено о 03:25
"Станом на 3:20 фіксуємо наслідки атаки в шести районах Києва. Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди", - поінформував начальник КМВА.
Шевченківський район
"Маємо перші наслідки атаки у Шевченківському районі. Попередньо влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території", - написав Ткаченко о 01:56.
Згодом він додав, що, також, попередньо, є влучання в житловий будинок та падіння уламків на дах будинку. Крім того, частини дрону впали поблизу АЗС.
Кличко інформував, що у Шевченківський район був виклик медиків. Крім того, писав про пожежу на верхньому поверсі житлового будинку, пожежу в багатоквартирному будинку, і про те, що палають гаражі.
Оновлено о 03:22
"Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа. Всі служби на місцях", - розповів Кличко.
Дарницький район
У Дарницькому районі, за інформацією Ткаченка, уламки впали у дворі житлового будинку. Кличко ж писав таке щодо цього району.
"Виклик медиків у Шевченківський район. Попередньо, влучання уламків у житловий будинок. А також - у Дарницький район. Там палає заправка і гаражі", - йшлося у повідомленні о 02:12.
Згодом мер написав, що у Дарницькому районі був ще один виклик. Попередньо, теж пожежа в багатоквартирному будинку.
Солом'янський район
"У Соломʼянському районі фіксуємо наслідки атаки. Влучання у нежитлову будівлю. Уточнюємо деталі", - написав Ткаченко о 02:27.
Приблизно в цей же час Кличко повідомив, що у цей район виїхала бригада медиків.
Оновлено о 02:42
"У Соломʼянському районі за іншою адресою горить дах нежитлової будівлі", - інформує начальник КМВА.
Голосіївський район
За словами мера Віталія Кличка, в цьому районі горить вантажівка.
Подільський район
"У Подільському - падіння уламків. Екстрені служби прямують на місця", - інформує Кличко.
Оновлено о 03:05
За словами начальника КМВА, у Подільському районі через атаки РФ вибито вікна у житловому будинку.
Оболонський район
"В Оболонському районі фіксуємо падіння, попередньо, уламків дрону. Вся інформація буде доповнюватись", - повідомив Ткаченко о 03:04.
Постраждалі
Станом на 02:49, одного постраждалого у Солом'янському районі госпіталізували. Відповідний допис опублікував мер столиці.
Оновлено о 02:55
Кількість постраждалих столиці зросла до двох. Другий постраждалий теж в Солом'янському районі, про що повідомляє Кличко.
Оновлено о 03:25
"На жаль, маємо трьох постраждалих чоловіків з осколковими пораненнями", - повідомив Ткаченко.
Оновлено о 03:49
За даними Ткаченка, кількість постраждалих у Києві зросла до 6.
Обстріли Києва
Нагадаємо, що ворог регулярно останнім часом обстрілює Київ. Зокрема, вибухи в столиці було чути сьогодні вночі, минулої ночі, та в інші ночі. Атаки відбуваються практично щодня.
Нагадаємо, в ніч на 7 липня внаслідок російської атаки наслідки були в трьох районах - Деснянському, Солом'янському та Голосіївському. За підсумком було пошкоджено фасад адмінбудівлі, газову трубу і трубу водопостачання, авто та інше.
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