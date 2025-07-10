У Києві пролунали потужні вибухи, РФ ударила по місту балістикою
У Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни атакують місто балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 02:28 військові повідомили про рух швидкісної цілі в напрямку Києва з півночі.
За хвилину Повітряні сили повідомили про ще одну швидкісну ціль у напрямку столиці.
За кілька хвилин у місті пролунала серія потужних вибухів.
Масована повітряна атака на Київ
В ніч на 10 липня російські загарбники масовано атакують Київ ударними дронами типу "Шахед".
Перші вибухи через роботу по ворожих БпЛА пролунали в столиці близько 01:00.
Після невеликої перерви, близько 01:45 у столиці пролунали повторні вибухи.
За даними моніторингових каналів, до столиці наближаються близько 30 ворожих дронів.
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