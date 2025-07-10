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У Києві пролунали потужні вибухи, РФ ударила по місту балістикою

Київ, Четвер 10 липня 2025 02:36
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У Києві пролунали потужні вибухи, РФ ударила по місту балістикою Фото: російські терористи атакують Київ балістичними ракетами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни атакують місто балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 02:28 військові повідомили про рух швидкісної цілі в напрямку Києва з півночі.

За хвилину Повітряні сили повідомили про ще одну швидкісну ціль у напрямку столиці.

За кілька хвилин у місті пролунала серія потужних вибухів.

Масована повітряна атака на Київ

В ніч на 10 липня російські загарбники масовано атакують Київ ударними дронами типу "Шахед".

Перші вибухи через роботу по ворожих БпЛА пролунали в столиці близько 01:00.

Після невеликої перерви, близько 01:45 у столиці пролунали повторні вибухи.

За даними моніторингових каналів, до столиці наближаються близько 30 ворожих дронів.

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