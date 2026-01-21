В Україні зафіксували найсильніший землетрус від початку року: де було джерело (карта)

Що відомо про зафіксований землетрус

Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, землетрус 20 січня 2026 року було зареєстровано о 18:52:15 за київським часом.

Уточнюється, що він стався на глибині 9 км. Його магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 2,4.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - пояснили експерти Головного центру спеціального контролю.

Координати джерела підземних поштовхів:

48,44 пн.ш. (широта);

22,69 сх.д. (довгота).

Параметри зафіксованого 20 січня землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

Йдеться про ділянку в районі міста Мукачево, Закарпатської області.

Джерело землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Варто зазначити, що ця локація розташована відносно недалеко від кордонів України зі Словаччиною та Угорщиною.

Місцерозташування джерела землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Землетруси в Україні від початку 2026 року

В цілому, згідно з інформацією Головного центру спеціального контролю, від початку 2026 року в Україні було зареєстровано вже три землетруси:

11 січня - з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера);

- з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера); 19 січня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера);

- з території Новоушицької ТГ Кам'янець-подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера); 20 січня - в районі міста Мукачево, Закарпатської області (магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера).

Отже, вчорашній землетрус має наразі найбільшу магнітуду з-поміж інших, які стались цього року.

Що робити у разі землетрусу - куди звертатись

Спеціалісти Головного центру спеціального контролю закликали українців, які відчули десь землетрус, залишати повідомлення за відповідним посиланням на офіційному сайті установи.

"Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - пояснили громадянам.

У ГЦСК повідомили також, що магнітуда землетрусу - це умовна величина, яка характеризує енергію, що виділяється під час землетрусу у вигляді сейсмічних хвиль.

Вона обчислюється за записами коливань, які реєструються спеціальними приладами - сейсмографами.

Вперше шкала магнітуди була запропонована американським сейсмологом Чарльзом Ріхтером у 1935 році, тому сьогодні значення магнітуди часто називають шкалою Ріхтера.

При цьому у ГЦСК зауважили, що в цілому - магнітуда не має одиниць виміру. Отже, вислів "5 балів за шкалою Ріхтера" насправді є невірним.

Насамкінець експерти нагадали, що магнітуда не повною мірою характеризує наслідки землетрусу на земній поверхні, адже вони залежать від багатьох факторів (в першу чергу - від глибини джерела).