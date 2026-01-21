В Україні зафіксували найсильніший землетрус від початку року: де було джерело (карта)

Ввечері вівторка, 20 січня, в Україні стались підземні поштовхи. Йдеться про землетрус, зареєстрований на території Закарпатської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).
Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, землетрус 20 січня 2026 року було зареєстровано о 18:52:15 за київським часом.
Уточнюється, що він стався на глибині 9 км. Його магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 2,4.
"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - пояснили експерти Головного центру спеціального контролю.
Координати джерела підземних поштовхів:
Йдеться про ділянку в районі міста Мукачево, Закарпатської області.
Варто зазначити, що ця локація розташована відносно недалеко від кордонів України зі Словаччиною та Угорщиною.
В цілому, згідно з інформацією Головного центру спеціального контролю, від початку 2026 року в Україні було зареєстровано вже три землетруси:
Отже, вчорашній землетрус має наразі найбільшу магнітуду з-поміж інших, які стались цього року.
Спеціалісти Головного центру спеціального контролю закликали українців, які відчули десь землетрус, залишати повідомлення за відповідним посиланням на офіційному сайті установи.
"Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - пояснили громадянам.
У ГЦСК повідомили також, що магнітуда землетрусу - це умовна величина, яка характеризує енергію, що виділяється під час землетрусу у вигляді сейсмічних хвиль.
Вона обчислюється за записами коливань, які реєструються спеціальними приладами - сейсмографами.
Вперше шкала магнітуди була запропонована американським сейсмологом Чарльзом Ріхтером у 1935 році, тому сьогодні значення магнітуди часто називають шкалою Ріхтера.
При цьому у ГЦСК зауважили, що в цілому - магнітуда не має одиниць виміру. Отже, вислів "5 балів за шкалою Ріхтера" насправді є невірним.
Насамкінець експерти нагадали, що магнітуда не повною мірою характеризує наслідки землетрусу на земній поверхні, адже вони залежать від багатьох факторів (в першу чергу - від глибини джерела).
Нагадаємо, 27 жовтня 2025 року в турецькій провінції Баликесир стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Підземні поштовхи відчувалися у Стамбулі, Ізмірі, Бурсі та низці сусідніх регіонів.
Тим часом через землетрус магнітудою 7,4 біля південно-східного узбережжя Філіппін, у регіоні було оголошено загрозу цунамі.
Крім того, ми пояснювали, чи ймовірні в Україні руйнівні землетруси і які регіони - в найбільшій небезпеці.
