В Украине зафиксировали самое сильное землетрясение с начала года: где был источник (карта)

Что известно о зафиксированном землетрясении

Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, землетрясение 20 января 2026 года было зарегистрировано в 18:52:15 по киевскому времени.

Уточняется, что оно произошло на глубине 9 км. Его магнитуда (по шкале Рихтера) составила 2,4.

"По классификации землетрясений относится к еле ощутимым", - объяснили эксперты Главного центра специального контроля.

Координаты источника подземных толчков:

48,44 с.ш. (широта);

22,69 в.д. (долгота).

Параметры зафиксированного 20 января землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

Речь идет об участке в районе города Мукачево, Закарпатской области.

Источник землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Стоит отметить, что эта локация расположена относительно недалеко от границ Украины со Словакией и Венгрией.

Месторасположение источника землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Землетрясения в Украине с начала 2026 года

В целом, согласно информации Главного центра специального контроля, с начала 2026 года в Украине было зарегистрировано уже три землетрясения:

11 января - с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 2,0 по шкале Рихтера);

- с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 2,0 по шкале Рихтера); 19 января - с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 1,5 по шкале Рихтера);

- с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 1,5 по шкале Рихтера); 20 января - в районе города Мукачево, Закарпатской области (магнитудой 2,4 по шкале Рихтера).

Следовательно, вчерашнее землетрясение имеет пока наибольшую магнитуду среди других, которые произошли в этом году.

Что делать в случае землетрясения - куда обращаться

Специалисты Главного центра специального контроля призвали украинцев, которые почувствовали где-то землетрясение, оставлять сообщения по соответствующей ссылке на официальном сайте учреждения.

"Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - объяснили гражданам.

В ГЦСК сообщили также, что магнитуда землетрясения - это условная величина, которая характеризует энергию, выделяемую во время землетрясения в виде сейсмических волн.

Она вычисляется по записям колебаний, которые регистрируются специальными приборами - сейсмографами.

Впервые шкала магнитуды была предложена американским сейсмологом Чарльзом Рихтером в 1935 году, поэтому сегодня значение магнитуды часто называют шкалой Рихтера.

При этом в ГЦСК отметили, что в целом - магнитуда не имеет единиц измерения. Следовательно, выражение "5 баллов по шкале Рихтера" на самом деле является неверным.

В завершение эксперты напомнили, что магнитуда не в полной мере характеризует последствия землетрясения на земной поверхности, ведь они зависят от многих факторов (в первую очередь - от глубины источника).