У Хмельницькій області стався землетрус: що відомо про підземні поштовхи

В Україні зафіксували землетрус. Підземні поштовхи сталися рано вранці 19 січня на території Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю .

За даними фахівців, землетрус зафіксували о 04:26 у межах Новоушицької територіальної громади Кам’янець-Подільського району. Магнітуда склала 1,5 за шкалою Ріхтера, глибина залягання осередку - близько 1 кілометра.

У центрі спеціального контролю зазначають, що за класифікацією цей землетрус належить до не відчутних і не становить загрози для населення.

Водночас у разі, якщо мешканці відчували підземні поштовхи, їх просять повідомити про це через спеціальну форму на сайті установи для уточнення параметрів землетрусу.



Місцерозташування джерела землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)