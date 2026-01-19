ua en ru
У Хмельницькій області стався землетрус: що відомо про підземні поштовхи

Понеділок 19 січня 2026 11:41
UA EN RU
У Хмельницькій області стався землетрус: що відомо про підземні поштовхи Фото: В Україні 19 січня зафіксували землетрус (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні зафіксували землетрус. Підземні поштовхи сталися рано вранці 19 січня на території Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, землетрус зафіксували о 04:26 у межах Новоушицької територіальної громади Кам’янець-Подільського району. Магнітуда склала 1,5 за шкалою Ріхтера, глибина залягання осередку - близько 1 кілометра.

У центрі спеціального контролю зазначають, що за класифікацією цей землетрус належить до не відчутних і не становить загрози для населення.

Водночас у разі, якщо мешканці відчували підземні поштовхи, їх просять повідомити про це через спеціальну форму на сайті установи для уточнення параметрів землетрусу.

У Хмельницькій області стався землетрус: що відомо про підземні поштовхи
Місцерозташування джерела землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало про землетрус, який 15 грудня зафіксували у Чернівецькій області. Підземні поштовхи магнітудою 2,2 сталися на глибині 2 км у Дністровському районі та були класифіковані як ледве відчутні. Також зазначається, що це був шостий землетрус в Україні у грудні 2025 року.

Також ми розповідали про сейсмічну ситуацію в Україні та ризики землетрусів. Науковець Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь пояснює, що більша частина країни є геологічно стабільною, але окремі регіони - зокрема Карпати, південь, захід і Крим - можуть зазнавати поштовхів силою до 7 балів, переважно через вплив румунської зони Вранча. Такі землетруси можуть статися до 2027 року. Зростання кількості зафіксованих землетрусів пов’язане з кращим обладнанням, а не реальною загрозою.

