В Україні зафіксували найсильніший землетрус від початку року: де було джерело (карта)
Ввечері вівторка, 20 січня, в Україні стались підземні поштовхи. Йдеться про землетрус, зареєстрований на території Закарпатської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).
Що відомо про зафіксований землетрус
Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, землетрус 20 січня 2026 року було зареєстровано о 18:52:15 за київським часом.
Уточнюється, що він стався на глибині 9 км. Його магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 2,4.
"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - пояснили експерти Головного центру спеціального контролю.
Координати джерела підземних поштовхів:
- 48,44 пн.ш. (широта);
- 22,69 сх.д. (довгота).
Параметри зафіксованого 20 січня землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)
Йдеться про ділянку в районі міста Мукачево, Закарпатської області.
Джерело землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)
Варто зазначити, що ця локація розташована відносно недалеко від кордонів України зі Словаччиною та Угорщиною.
Місцерозташування джерела землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)
Землетруси в Україні від початку 2026 року
В цілому, згідно з інформацією Головного центру спеціального контролю, від початку 2026 року в Україні було зареєстровано вже три землетруси:
- 11 січня - з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера);
- 19 січня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера);
- 20 січня - в районі міста Мукачево, Закарпатської області (магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера).
Отже, вчорашній землетрус має наразі найбільшу магнітуду з-поміж інших, які стались цього року.
Що робити у разі землетрусу - куди звертатись
Спеціалісти Головного центру спеціального контролю закликали українців, які відчули десь землетрус, залишати повідомлення за відповідним посиланням на офіційному сайті установи.
"Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - пояснили громадянам.
У ГЦСК повідомили також, що магнітуда землетрусу - це умовна величина, яка характеризує енергію, що виділяється під час землетрусу у вигляді сейсмічних хвиль.
Вона обчислюється за записами коливань, які реєструються спеціальними приладами - сейсмографами.
Вперше шкала магнітуди була запропонована американським сейсмологом Чарльзом Ріхтером у 1935 році, тому сьогодні значення магнітуди часто називають шкалою Ріхтера.
При цьому у ГЦСК зауважили, що в цілому - магнітуда не має одиниць виміру. Отже, вислів "5 балів за шкалою Ріхтера" насправді є невірним.
Насамкінець експерти нагадали, що магнітуда не повною мірою характеризує наслідки землетрусу на земній поверхні, адже вони залежать від багатьох факторів (в першу чергу - від глибини джерела).
Нагадаємо, 27 жовтня 2025 року в турецькій провінції Баликесир стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Підземні поштовхи відчувалися у Стамбулі, Ізмірі, Бурсі та низці сусідніх регіонів.
Тим часом через землетрус магнітудою 7,4 біля південно-східного узбережжя Філіппін, у регіоні було оголошено загрозу цунамі.
Крім того, ми пояснювали, чи ймовірні в Україні руйнівні землетруси і які регіони - в найбільшій небезпеці.
Читайте також, чи може Москва піти під землю через землетрус і що загрожує РФ.