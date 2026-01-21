ua en ru
В Україні зафіксували найсильніший землетрус від початку року: де було джерело (карта)

Середа 21 січня 2026 10:24
UA EN RU
В Україні зафіксували найсильніший землетрус від початку року: де було джерело (карта) Вчора ввечері в Україні зафіксували землетрус (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Ввечері вівторка, 20 січня, в Україні стались підземні поштовхи. Йдеться про землетрус, зареєстрований на території Закарпатської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).

Що відомо про зафіксований землетрус

Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, землетрус 20 січня 2026 року було зареєстровано о 18:52:15 за київським часом.

Уточнюється, що він стався на глибині 9 км. Його магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 2,4.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - пояснили експерти Головного центру спеціального контролю.

Координати джерела підземних поштовхів:

  • 48,44 пн.ш. (широта);
  • 22,69 сх.д. (довгота).

В Україні зафіксували найсильніший землетрус від початку року: де було джерело (карта)Параметри зафіксованого 20 січня землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

Йдеться про ділянку в районі міста Мукачево, Закарпатської області.

В Україні зафіксували найсильніший землетрус від початку року: де було джерело (карта)Джерело землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Варто зазначити, що ця локація розташована відносно недалеко від кордонів України зі Словаччиною та Угорщиною.

В Україні зафіксували найсильніший землетрус від початку року: де було джерело (карта)Місцерозташування джерела землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Землетруси в Україні від початку 2026 року

В цілому, згідно з інформацією Головного центру спеціального контролю, від початку 2026 року в Україні було зареєстровано вже три землетруси:

  • 11 січня - з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера);
  • 19 січня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера);
  • 20 січня - в районі міста Мукачево, Закарпатської області (магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера).

Отже, вчорашній землетрус має наразі найбільшу магнітуду з-поміж інших, які стались цього року.

Що робити у разі землетрусу - куди звертатись

Спеціалісти Головного центру спеціального контролю закликали українців, які відчули десь землетрус, залишати повідомлення за відповідним посиланням на офіційному сайті установи.

"Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - пояснили громадянам.

У ГЦСК повідомили також, що магнітуда землетрусу - це умовна величина, яка характеризує енергію, що виділяється під час землетрусу у вигляді сейсмічних хвиль.

Вона обчислюється за записами коливань, які реєструються спеціальними приладами - сейсмографами.

Вперше шкала магнітуди була запропонована американським сейсмологом Чарльзом Ріхтером у 1935 році, тому сьогодні значення магнітуди часто називають шкалою Ріхтера.

При цьому у ГЦСК зауважили, що в цілому - магнітуда не має одиниць виміру. Отже, вислів "5 балів за шкалою Ріхтера" насправді є невірним.

Насамкінець експерти нагадали, що магнітуда не повною мірою характеризує наслідки землетрусу на земній поверхні, адже вони залежать від багатьох факторів (в першу чергу - від глибини джерела).

Нагадаємо, 27 жовтня 2025 року в турецькій провінції Баликесир стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Підземні поштовхи відчувалися у Стамбулі, Ізмірі, Бурсі та низці сусідніх регіонів.

Тим часом через землетрус магнітудою 7,4 біля південно-східного узбережжя Філіппін, у регіоні було оголошено загрозу цунамі.

Крім того, ми пояснювали, чи ймовірні в Україні руйнівні землетруси і які регіони - в найбільшій небезпеці.

Читайте також, чи може Москва піти під землю через землетрус і що загрожує РФ.

