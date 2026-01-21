ua en ru
В Украине зафиксировали самое сильное землетрясение с начала года: где был источник (карта)

Среда 21 января 2026 10:24
UA EN RU
В Украине зафиксировали самое сильное землетрясение с начала года: где был источник (карта) Вчера вечером в Украине зафиксировали землетрясение (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Вечером вторника, 20 января, в Украине произошли подземные толчки. Речь идет о землетрясении, зарегистрированном на территории Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).

Что известно о зафиксированном землетрясении

Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, землетрясение 20 января 2026 года было зарегистрировано в 18:52:15 по киевскому времени.

Уточняется, что оно произошло на глубине 9 км. Его магнитуда (по шкале Рихтера) составила 2,4.

"По классификации землетрясений относится к еле ощутимым", - объяснили эксперты Главного центра специального контроля.

Координаты источника подземных толчков:

  • 48,44 с.ш. (широта);
  • 22,69 в.д. (долгота).

В Украине зафиксировали самое сильное землетрясение с начала года: где был источник (карта)Параметры зафиксированного 20 января землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

Речь идет об участке в районе города Мукачево, Закарпатской области.

В Украине зафиксировали самое сильное землетрясение с начала года: где был источник (карта)Источник землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Стоит отметить, что эта локация расположена относительно недалеко от границ Украины со Словакией и Венгрией.

В Украине зафиксировали самое сильное землетрясение с начала года: где был источник (карта)Месторасположение источника землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Землетрясения в Украине с начала 2026 года

В целом, согласно информации Главного центра специального контроля, с начала 2026 года в Украине было зарегистрировано уже три землетрясения:

  • 11 января - с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 2,0 по шкале Рихтера);
  • 19 января - с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 1,5 по шкале Рихтера);
  • 20 января - в районе города Мукачево, Закарпатской области (магнитудой 2,4 по шкале Рихтера).

Следовательно, вчерашнее землетрясение имеет пока наибольшую магнитуду среди других, которые произошли в этом году.

Что делать в случае землетрясения - куда обращаться

Специалисты Главного центра специального контроля призвали украинцев, которые почувствовали где-то землетрясение, оставлять сообщения по соответствующей ссылке на официальном сайте учреждения.

"Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - объяснили гражданам.

В ГЦСК сообщили также, что магнитуда землетрясения - это условная величина, которая характеризует энергию, выделяемую во время землетрясения в виде сейсмических волн.

Она вычисляется по записям колебаний, которые регистрируются специальными приборами - сейсмографами.

Впервые шкала магнитуды была предложена американским сейсмологом Чарльзом Рихтером в 1935 году, поэтому сегодня значение магнитуды часто называют шкалой Рихтера.

При этом в ГЦСК отметили, что в целом - магнитуда не имеет единиц измерения. Следовательно, выражение "5 баллов по шкале Рихтера" на самом деле является неверным.

В завершение эксперты напомнили, что магнитуда не в полной мере характеризует последствия землетрясения на земной поверхности, ведь они зависят от многих факторов (в первую очередь - от глубины источника).

Напомним, 27 октября 2025 года в турецкой провинции Балыкесир произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки ощущались в Стамбуле, Измире, Бурсе и ряде соседних регионов.

Между тем из-за землетрясения магнитудой 7,4 у юго-восточного побережья Филиппин, в регионе была объявлена угроза цунами.

Кроме того, мы объясняли, вероятны ли в Украине разрушительные землетрясения и какие регионы - в наибольшей опасности.

Читайте также, может ли Москва уйти под землю из-за землетрясения и что грозит РФ.

Украина Закарпатская область сейсмолог Землетрясение Мукачево
