UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

В Україні зафіксовано групу російських крилатих ракет: де загроза ударів

Фото: росіяни обстрілюють Україну крилатими ракетами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У повітряний простір України зайшли перші крилаті ракети, випущені стратегічною авіацією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Швидкісна ціль на Харківщині у напрямку Полтавщини", - написали військові о 05:08.

О 05:10 вони повідомили про ще одну ракету аналогічним курсом.

"Загроза крилатих ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - написав Федоров.

О 05:17 Повітряні сили повідомили, що крилаті ракети тримають курс на Кременчук.

За даними моніторингових пабліків, до Кременчука наближаються 5 ворожих крилатих ракет. У місті чути вибухи, працює ППО.

Оновлено 05:27 

У Повітряних силах повідомили про наближення до Кременчука ще однієї групи ракет.

"Інші крилаті ракети підлітають до Кременчука", - зазначили військові.

Комбінований обстріл України

Ввечері 18 серпня, російські військові запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Близько 00:30 19 серпня в Росії було піднято в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95.

О 03:00 були відмічені пуски крилатих ракет зі стратегічної авіації.

Додамо, що о 03:30 ворог ударив балістичними ракетами по Кременчуку. Попередньо, в місті атаковано об'єкт енергоінфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ту-95Війна в УкраїніРакетна атака