В Україні зафіксовано групу російських крилатих ракет: де загроза ударів

У повітряний простір України зайшли перші крилаті ракети, випущені стратегічною авіацією РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Швидкісна ціль на Харківщині у напрямку Полтавщини", - написали військові о 05:08.
О 05:10 вони повідомили про ще одну ракету аналогічним курсом.
"Загроза крилатих ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - написав Федоров.
О 05:17 Повітряні сили повідомили, що крилаті ракети тримають курс на Кременчук.
За даними моніторингових пабліків, до Кременчука наближаються 5 ворожих крилатих ракет. У місті чути вибухи, працює ППО.
У Повітряних силах повідомили про наближення до Кременчука ще однієї групи ракет.
"Інші крилаті ракети підлітають до Кременчука", - зазначили військові.
Ввечері 18 серпня, російські військові запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".
Близько 00:30 19 серпня в Росії було піднято в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95.
О 03:00 були відмічені пуски крилатих ракет зі стратегічної авіації.
Додамо, що о 03:30 ворог ударив балістичними ракетами по Кременчуку. Попередньо, в місті атаковано об'єкт енергоінфраструктури.