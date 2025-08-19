ua en ru
В Росії підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95

Вівторок 19 серпня 2025 00:35
В Росії підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95 Фото: російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові підняли в повітря два стратегічних бомбардувальники Ту-95МС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт 2-х бортів Ту-95мс", - повідомили військові.

Жителів закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

За даними моніторингових пабліків, якщо виліт літаків бойовий, то в районі міста Енгельс вони будуть, скоріш за все, о 02:00 - 03:00. Якщо пуски будуть із цього району - ракети у повітряному просторі України очікуються близько 02:45 - 03:30.

З району Каспійського моря імовірні пуски ракет будуть приблизно о 04:00 - 05:30. В такому разі ракети у нашому повітряному просторі очікуємо близько 05:00 - 06:00.

Розрахунки приблизні та не офіційні.

Повітряна атака Росії

Цієї ночі росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Вранці у понеділок, 18 серпня, загарбники вдарили балістичними ракетами по Запоріжжю.

Через атаку загинули троє і постраждали більше 30 людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У неділю, 17 серпня, ворог атакував балістикою Суми і пошкодив приміщення Сумського державного університету (СумДУ).

