Росіяни, ймовірно, запустили крилаті ракети в напрямку України
Російські стратегічні бомбардувальники, ймовірно, запустили крилаті ракети в напрямку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками", - зазначили військові.
Станом на 02:48 карта повітряних тривог України виглядала так:
Нагадаємо, близько 00:30 в Росії були підняті в повітря два бомбардувальники Ту-95МС. За неофіційною інформацією моніторингових каналів, згодом їхня кількість зросла до чотирьох.
Крім того, цієї ночі росіяни масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, чутно вибухи.
За даними моніторів, на даний момент в повітряному просторі України знаходяться близько 30 ворожих дронів.