Росіяни, ймовірно, запустили крилаті ракети в напрямку України

Вівторок 19 серпня 2025 02:58
Росіяни, ймовірно, запустили крилаті ракети в напрямку України Ілюстративне фото: пуск крилатих ракет бомбардувальниками Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські стратегічні бомбардувальники, ймовірно, запустили крилаті ракети в напрямку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками", - зазначили військові.

Станом на 02:48 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни, ймовірно, запустили крилаті ракети в напрямку України

Нагадаємо, близько 00:30 в Росії були підняті в повітря два бомбардувальники Ту-95МС. За неофіційною інформацією моніторингових каналів, згодом їхня кількість зросла до чотирьох.

Крім того, цієї ночі росіяни масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, чутно вибухи.

За даними моніторів, на даний момент в повітряному просторі України знаходяться близько 30 ворожих дронів.

