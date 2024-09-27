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В Україні задощить. Синоптики назвали регіони, де чекати опади завтра

Фото: синоптики розповіли, де чекати на дощі в Україні 28 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 28 вересня, на заході ймовірні дощі з грозами. В цих регіонах також буде холодніше, ніж в інших областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність.

Вночі на крайньому заході країни, вдень у західних та Житомирській областях помірні дощі, окремі грози (на Закарпатті та Львівщині вдень місцями значні дощі); на решті території без опадів.

Вітер переважно південний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°; вдень 23-28°, у більшості західних областей 19-24°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Погода в Україні 28 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

В останні тижні погода в Україні відзначається дощами, частіше локальними. З незвичайного - варто згадати сильну зливу в Одесі, яка пройшла 15 вересня. Тоді у місті випала напівмісячна норма опадів. А люди змушені були рятуватися від води на дахах авто.

І хоча вересень 2024 відзначився снігом в Африці та повенями в Європі, Україну така погода обійшла стороною. Також поки що не здійснився прогноз синоптиків про похолодання в Україні, а от заморозки вже спостерігалися у Карпатах, хоча синоптики прогнозували їх у вересні у всіх регіонах.

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