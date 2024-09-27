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В Украине задождит. Синоптики назвали регионы, где ждать осадки завтра

Фото: синоптики рассказали, где ждать дожди в Украине 28 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 28 сентября, на западе возможны дожди с грозами. В этих регионах также будет холоднее, чем в других областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями.

Ночью на крайнем западе страны, днем ​​в западных и Житомирской областях умеренные дожди, грозы (на Закарпатье и Львовщине днем ​​местами значительные дожди); на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°; днем 23-28°, в большинстве западных областей 19-24°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем ​​23-28°; в Киеве ночью 16-18°, днем ​​25-27°.

Погода в Украине 28 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

В последние недели погода в Украине отмечается дождями, чаще локальными. Из необычного - стоит вспомнить сильный ливень в Одессе, который прошел 15 сентября. Тогда в городе выпала полумесячная норма осадков. А люди были вынуждены спасаться от воды на крышах авто.

И хотя сентябрь 2024 отметился снегом в Африке и наводнениями в Европе, Украину такая погода обошла стороной. Также пока не осуществился прогноз синоптиков о похолодании в Украине, а вот заморозки уже наблюдались в Карпатах, хотя синоптики прогнозировали их в сентябре во всех регионах.

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