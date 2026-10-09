В Україні з'являться паркомісця й спецзнаки для водіїв з дітьми: деталі від МВС і патрульних

В Україні запроваджують спеціальні правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського у Facebook.

Яку постанову схвалив Кабінет міністрів

9 жовтня посадовець повідомив, що в Україні запроваджують правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років.

Він уточнив, що постанову, яку Міністерство внутрішніх справ (МВС) розробило на виконання відповідного закону, схвалив Кабінет міністрів України.

"Вдячний членам уряду за підтримку, адже це рішення - насамперед про безпеку та комфорт родин з маленькими дітьми", - наголосив Вигівський.

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Що саме змінюється для водіїв в Україні

Ухвалений урядовцями документ передбачає:

запровадження маркування транспортних засобів;

нанесення спеціальної розмітки;

встановлення нових дорожніх знаків.

Так, для водіїв запроваджуються нові розпізнавальні знаки на автомобіль.

Тим часом на паркувальних майданчиках з'являться відповідна розмітка й таблички із зображенням дитячого візка.

В Україні запроваджують правила паркування для водіїв з дітьми віком до 3 років (інфографіка: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia)

Скільки таких місць може бути на парковці

Вигівський розповів, що паркомісць для авто з дітьми до трьох років має бути:

не менше 5% від загальної кількості;

щонайменше одне.

Причому розташовуватися воно повинно не далі ніж за 50 метрів від в'їзду на майданчик.

"Ці паркомісця будуть додатковими до місць, призначених для транспортних засобів людей з інвалідністю", - наголосив у своєму Facebook начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Хто може встановити на авто новий розпізнавальний знак

Міністр внутрішніх справ повідомив також, що у водіїв, які позначили свій автомобіль новим розпізнавальним знаком, обов'язково повинен бути документ, що підтверджує вік дитини:

або в електронному вигляді;

або у паперовому форматі.

Для машин водіїв з дітьми до 3 років створили розпізнавальний знак (інфографіка: facebook.com/Bilosh)

Вигівський зауважив, що це - "один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування".

"Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху", - підсумував посадовець.