В Україні з'явився новий банк без відділень

"Юте Банк" був створений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у якості перехідної установи на базі неплатоспроможного АТ "РВС Банк".

Національний банк України підтвердив, що установа відповідає всім вимогам щодо капіталу та ліквідності, у зв’язку з чим Фонд припиняє роботу свого куратора в банку.

Цікаво, що це перший випадок в Україні, коли перехідний банк створено за участі іноземного інвестора, і третій приклад врегулювання банків під час повномасштабної війни. Вихід установи на ринок став можливим завдяки співпраці державних органів, фонду та міжнародних партнерів.

Зазначається, що "Юте Банк" функціонуватиме як цифрова установа, орієнтована переважно на фізичних осіб. Клієнтам пропонуватимуть основні банківські послуги, зокрема депозити, кредити, платежі, розрахункові операції та валютні операції.