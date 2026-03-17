В Украине появился новый банк без отделений

12:01 17.03.2026 Вт
2 мин
Как работает новое финансовое учреждение и какие услуги предоставляет?
aimg Константин Широкун
Фото: в Украине появился новый банк без отделений (Getty Images)

В Украине появился новый цифровой банк без отделений под названием "Юте Банк". Он создан на базе неплатежеспособного "РВС Банк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Юте Банк" был создан Фондом гарантирования вкладов физических лиц в качестве переходного учреждения на базе неплатежеспособного АО "РВС Банк".

Национальный банк Украины подтвердил, что учреждение соответствует всем требованиям по капиталу и ликвидности, в связи с чем Фонд прекращает работу своего куратора в банке.

Интересно, что это первый случай в Украине, когда переходный банк создан с участием иностранного инвестора, и третий пример урегулирования банков во время полномасштабной войны. Выход учреждения на рынок стал возможным благодаря сотрудничеству государственных органов, фонда и международных партнеров.

Отмечается, что "Юте Банк" будет функционировать как цифровое учреждение, ориентированное преимущественно на физических лиц. Клиентам будут предлагать основные банковские услуги, в частности депозиты, кредиты, платежи, расчетные операции и валютные операции.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

