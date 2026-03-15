Рекордний інтерес до збанкрутілих банків. Скільки заявок отримав Фонд гарантування вкладів
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) прийняв рекордну кількість заявок від інвесторів, які зацікавилися неплатоспроможними "Мотор-Банком" та "Першим інвестиційним банком", що належали екс-керівнику "Мотор-Січі" Вячеславу Богуслаєву та росіянину Євгену Гінеру відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію директора-розпорядника фонду Ольги Білай.
"У нас на сьогоднішній день подалися 11 інвесторів. Такої кількості раніше не було. Декілька (інвесторів - ред.) подали заявки на обидва банки", - сказала вона.
Інвестор може придбати неплатоспроможний банк, придбати створений на його основі перехідний банк. Також можливий варіант, коли іншому банку переходять активи та зобов'язання неплатоспроможної установи з подальшою її ліквідацією.
Серед зацікавлених інвесторів, 5 - це банки та 6 - небанківські установи. Зокрема, це - іноземні компанії, сказала Ольга Білай та додала, що небанківські установи мають пройти попередню кваліфікацію в Національного банку. Всі інвестори, які звернулися до фонду, вже подали відповідні пакети документів до НБУ, зазначила керівник ФГВФО.
Фонд планує продовжити конкурс з відбору інвесторів приблизно до 20-х чисел березня, далі НБУ має надати висновки про претендентів, потім ФГВФО зможе визначити переможця та отримати зворотній зв'язок від Антимонопольного комітету.
"Нам необхідно вийти на 17-18 квітня для підписання угоди", - прокоментува директор-розпорядник фонду розклад конкурсів по відбору інвесторів для обох банків.
Нагадаймо, з 20 лютого Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в "Мотор-Банк" та "Перший інвестиційний банк", оскільки до того, НБУ визнав ці фінустанови неплатоспроможними. Потім ФГВФО почав пошук інвесторів, які б захотіли включити ці банки до своєї бізнес-моделі, щоб уникнути їх ліквідації.
12 березня фонд розпочав виплати гарантованих сум для вкладників цих банків.
"Мотор-Банк" до початку вересня 2024 року належав екс-керівнику заводу "Мотор Січ", який виробляє авіадвигуни, Вячеславу Богуслаєву. Банк був націоналізований 10 вересня 2024 року і переданий у власність Фонду держмайна. Богуслаєв на сьогодні утримується в Київському СІЗО. На основі матеріалів СБУ, йому інкримінують колабораційну діяльність на користь Росії, перешкоджання ЗСУ та участь у терористичній організації.
За даними НБУ, станом ще на січень 2024 року основним акціонером "Першого інвестиційного банку" був росіянин, президент футбольного клубу "ЦСКА" Євген Гінер. Пізніше держава націоналізувала його пакет акцій.
