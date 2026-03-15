Рекордний інтерес до збанкрутілих банків. Скільки заявок отримав Фонд гарантування вкладів

09:30 15.03.2026 Нд
Існує обмежена кількість способів, як можна залучити збанкрутілий банк до свого бізнесу
aimg Дмитро Сидоров
Фото: Ольга Білай, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) прийняв рекордну кількість заявок від інвесторів, які зацікавилися неплатоспроможними "Мотор-Банком" та "Першим інвестиційним банком", що належали екс-керівнику "Мотор-Січі" Вячеславу Богуслаєву та росіянину Євгену Гінеру відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію директора-розпорядника фонду Ольги Білай.

"У нас на сьогоднішній день подалися 11 інвесторів. Такої кількості раніше не було. Декілька (інвесторів - ред.) подали заявки на обидва банки", - сказала вона.

Інвестор може придбати неплатоспроможний банк, придбати створений на його основі перехідний банк. Також можливий варіант, коли іншому банку переходять активи та зобов'язання неплатоспроможної установи з подальшою її ліквідацією.

Серед зацікавлених інвесторів, 5 - це банки та 6 - небанківські установи. Зокрема, це - іноземні компанії, сказала Ольга Білай та додала, що небанківські установи мають пройти попередню кваліфікацію в Національного банку. Всі інвестори, які звернулися до фонду, вже подали відповідні пакети документів до НБУ, зазначила керівник ФГВФО.

Фонд планує продовжити конкурс з відбору інвесторів приблизно до 20-х чисел березня, далі НБУ має надати висновки про претендентів, потім ФГВФО зможе визначити переможця та отримати зворотній зв'язок від Антимонопольного комітету.

"Нам необхідно вийти на 17-18 квітня для підписання угоди", - прокоментува директор-розпорядник фонду розклад конкурсів по відбору інвесторів для обох банків.

Нагадаймо, з 20 лютого Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в "Мотор-Банк" та "Перший інвестиційний банк", оскільки до того, НБУ визнав ці фінустанови неплатоспроможними. Потім ФГВФО почав пошук інвесторів, які б захотіли включити ці банки до своєї бізнес-моделі, щоб уникнути їх ліквідації.

12 березня фонд розпочав виплати гарантованих сум для вкладників цих банків.

"Мотор-Банк" до початку вересня 2024 року належав екс-керівнику заводу "Мотор Січ", який виробляє авіадвигуни, Вячеславу Богуслаєву. Банк був націоналізований 10 вересня 2024 року і переданий у власність Фонду держмайна. Богуслаєв на сьогодні утримується в Київському СІЗО. На основі матеріалів СБУ, йому інкримінують колабораційну діяльність на користь Росії, перешкоджання ЗСУ та участь у терористичній організації.

За даними НБУ, станом ще на січень 2024 року основним акціонером "Першого інвестиційного банку" був росіянин, президент футбольного клубу "ЦСКА" Євген Гінер. Пізніше держава націоналізувала його пакет акцій.

Більше про діяльність Фонду гарантування вкладів та процедуру повернення вкладів від неплатоспроможних банків читайте в інтерв'ю РБК-України Ольги Білай.

Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
