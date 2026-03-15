Рекордний інтерес до збанкрутілих банків. Скільки заявок отримав Фонд гарантування вкладів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) прийняв рекордну кількість заявок від інвесторів, які зацікавилися неплатоспроможними "Мотор-Банком" та "Першим інвестиційним банком", що належали екс-керівнику "Мотор-Січі" Вячеславу Богуслаєву та росіянину Євгену Гінеру відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію директора-розпорядника фонду Ольги Білай.

Читайте також: Як працює фінансовий моніторинг банківських операцій на значні суми

"У нас на сьогоднішній день подалися 11 інвесторів. Такої кількості раніше не було. Декілька (інвесторів - ред.) подали заявки на обидва банки", - сказала вона.

Інвестор може придбати неплатоспроможний банк, придбати створений на його основі перехідний банк. Також можливий варіант, коли іншому банку переходять активи та зобов'язання неплатоспроможної установи з подальшою її ліквідацією.

Серед зацікавлених інвесторів, 5 - це банки та 6 - небанківські установи. Зокрема, це - іноземні компанії, сказала Ольга Білай та додала, що небанківські установи мають пройти попередню кваліфікацію в Національного банку. Всі інвестори, які звернулися до фонду, вже подали відповідні пакети документів до НБУ, зазначила керівник ФГВФО.

Фонд планує продовжити конкурс з відбору інвесторів приблизно до 20-х чисел березня, далі НБУ має надати висновки про претендентів, потім ФГВФО зможе визначити переможця та отримати зворотній зв'язок від Антимонопольного комітету.

"Нам необхідно вийти на 17-18 квітня для підписання угоди", - прокоментува директор-розпорядник фонду розклад конкурсів по відбору інвесторів для обох банків.