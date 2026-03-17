Долар та євро дешевшають: де найвигідніший курс в обмінниках та банках 17 березня

08:44 17.03.2026 Вт
2 хв
Де найвигідніше купити валюту сьогодні?
aimg Ірина Гамерська
Долар та євро продовжують знижуватися на готівковому ринку. Станом на ранок 17 березня курси в обмінниках та банках йдуть вниз.

Скільки коштує валюта сьогодні та де вигідніший курс - в обмінниках чи банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долар та євро падають: який курс НБУ на 17 березня та які зміни можливі на тижні

Головне:

  • Тенденція дня: Ранок 17 березня розпочався зі зниження курсу. Долар в обмінниках та банках здешевшав на 5-10 копійок, євро також демонструє падіння.
  • Курс в обмінниках: Середня ціна купівлі долара становить 44,4 грн, євро - 51,35 грн.
  • Курс у банках: Долар у касах у середньому коштує 44,4 грн, євро тримається на рівні 51,1 грн.
  • Де вигідніше купити: Найдешевша валюта сьогодні у ПриватБанку (долар по 44,2 грн, євро по 50,9 грн у касах). В обмінниках ціни вищі.
  • Де вигідніше здати: Долар краще нести в банки (приймають у середньому по 43,9 грн), а ось євро вигідніше приймуть в обмінниках (курс 51,1 грн).
  • Цифрові банки: У monobank курс долара тримається на рівні 44,24 грн, євро - 51,01 грн. В Ощадбанку вигідніше купувати через мобільний додаток (44,25 грн), ніж по безналу.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin станом на ранок 17 березня середній курс долара в обмінниках становить 44,4 (-5 коп) гривні при покупці та 44,25 (-7 коп) гривні - при здачі валюти.

Євро ж сьогодні вранці можна купити за середнім курсом у 51,35 (-5 коп) гривню, а здати - по 51,1 (без змін) гривень.

Фото: курс валют на 17 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках при покупці становить 44,4 (-10 коп) гривні, а здати можна по 43,9 (-7 коп) гривні.

Євро в банках тримається вище 51 гривні - курс для покупки валюти - 51,1 (-37 коп) гривня, а задати можна по 50,35 (-15 коп) гривні.

ПриватБанк сьогоді тримає курс на рівні 44,2 гривень при покупці у відділеннях, а курс для карток трохи вище - 44,24 гривні. Євро в касах "Привата" можна купити по 50,9 гривень, а для безналу курс становить 51,02 гривню.

Ощадбанк продає долар по безналу по 44,45 гривень, а для мобільного "Ощаду" курс трохи нищий - 44,25 гривні. Євро в "Ощаді" по безналу коштує 51,2 гривні, а для мобільного "Ощаду" - 51 гривня.

У monobank курс долара сьогодні тримається на рівні 44,24 гривень, а євро - 51,01 гривня.

Читайте також: Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

