В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимемо

Операції Сил безпілотних систем

Нагадаємо, останнім часом Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ провели низку успішних та унікальних операцій.

Зокрема, на початку червня українські дрони перекрили одну з ключових логістичних артерій росіян на півдні, внаслідок чого окупанти були змушені заборонити рух військових вантажів трасою від Маріуполя до Сімферополя через падіння трафіку на понад 70%.

Окрім цього, підрозділи СБС здійснили історичну операцію, в ході якої взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт. Цей об'єкт ворог перетворив на військово-логістичний хаб та майданчик для запусків "Шахедів", проте українські бійці повністю знищили пускові установки та ворожу інфраструктуру безпосередньо на злітній смузі.

Також ефективні удари безпілотників СБС демонструють і на морі. Нещодавно у тимчасово окупованому Криму українські дрони вполювали російський корабель класу "Світляк" (проєкту 10410) у населеному пункті Юркіне, який забезпечував контроль портів та виконував завдання тактичного рубежу ППО ворога.