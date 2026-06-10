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В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимемо

19:02 10.06.2026 Ср
2 хв
Кого саме вшановуватимуть та на яку дату призначено святкування?
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

В Україні офіційно встановили нове військове свято - День Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ №485/2026 на сайті глави держави.

Деталі рішення

Нове свято запроваджено з метою створення нових військових традицій в Україні.

Президент ухвалив це рішення, ураховуючи важливу роль Сил безпілотних систем Збройних Сил України у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави.

"Установити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних Сил України, який відзначати щороку 11 червня", - йдеться в тексті офіційного документа.

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Указ глави держави набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Операції Сил безпілотних систем

Нагадаємо, останнім часом Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ провели низку успішних та унікальних операцій.

Зокрема, на початку червня українські дрони перекрили одну з ключових логістичних артерій росіян на півдні, внаслідок чого окупанти були змушені заборонити рух військових вантажів трасою від Маріуполя до Сімферополя через падіння трафіку на понад 70%.

Окрім цього, підрозділи СБС здійснили історичну операцію, в ході якої взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт. Цей об'єкт ворог перетворив на військово-логістичний хаб та майданчик для запусків "Шахедів", проте українські бійці повністю знищили пускові установки та ворожу інфраструктуру безпосередньо на злітній смузі.

Також ефективні удари безпілотників СБС демонструють і на морі. Нещодавно у тимчасово окупованому Криму українські дрони вполювали російський корабель класу "Світляк" (проєкту 10410) у населеному пункті Юркіне, який забезпечував контроль портів та виконував завдання тактичного рубежу ППО ворога.

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