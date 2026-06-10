В Украине появился новый праздник: когда будем отмечать

Операции Сил беспилотных систем

Напомним, в последнее время Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ провели ряд успешных и уникальных операций.

В частности, в начале июня украинские дроны перекрыли одну из ключевых логистических артерий россиян на юге, в результате чего оккупанты были вынуждены запретить движение военных грузов по трассе от Мариуполя до Симферополя из-за падения трафика более чем на 70%.

Кроме этого, подразделения СБС осуществили историческую операцию, в ходе которой взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт. Этот объект враг превратил в военно-логистический хаб и площадку для запусков "Шахедов", однако украинские бойцы полностью уничтожили пусковые установки и вражескую инфраструктуру непосредственно на взлетной полосе.

Также эффективные удары беспилотников СБС демонстрируют и на море. Недавно во временно оккупированном Крыму украинские дроны поймали российский корабль класса "Светляк" (проекта 10410) в населенном пункте Юркино, который обеспечивал контроль портов и выполнял задачи тактического рубежа ПВО врага.