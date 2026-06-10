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В Украине появился новый праздник: когда будем отмечать

19:02 10.06.2026 Ср
2 мин
Кого именно будут чествовать и на какую дату назначено празднование?
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

В Украине официально установили новый военный праздник - День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ №485/2026 на сайте главы государства.

Детали решения

Новый праздник введен с целью создания новых военных традиций в Украине.

Президент принял это решение, учитывая важную роль Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность нашего государства.

"Установить в Украине День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 11 июня", - говорится в тексте официального документа.

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Указ главы государства вступает в силу со дня его официального опубликования.

Операции Сил беспилотных систем

Напомним, в последнее время Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ провели ряд успешных и уникальных операций.

В частности, в начале июня украинские дроны перекрыли одну из ключевых логистических артерий россиян на юге, в результате чего оккупанты были вынуждены запретить движение военных грузов по трассе от Мариуполя до Симферополя из-за падения трафика более чем на 70%.

Кроме этого, подразделения СБС осуществили историческую операцию, в ходе которой взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт. Этот объект враг превратил в военно-логистический хаб и площадку для запусков "Шахедов", однако украинские бойцы полностью уничтожили пусковые установки и вражескую инфраструктуру непосредственно на взлетной полосе.

Также эффективные удары беспилотников СБС демонстрируют и на море. Недавно во временно оккупированном Крыму украинские дроны поймали российский корабль класса "Светляк" (проекта 10410) в населенном пункте Юркино, который обеспечивал контроль портов и выполнял задачи тактического рубежа ПВО врага.

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