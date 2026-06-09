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Дрони ЗСУ перекрили одну з ключових логістичних артерій росіян

15:17 09.06.2026 Вт
2 хв
Вантажний трафік окупантів лише за останні два тижні впав на понад 70%
aimg Валерій Ульяненко
Дрони ЗСУ перекрили одну з ключових логістичних артерій росіян Фото: окупанти зупинили рух ключовою трасою через українські дрони (Getty Images)
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Російські окупанти заборонили рух військових вантажів трасою від Маріуполя до Сімферополя через постійні удари українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Він розповів, що 7 червня російське командування офіційно закрило для власної військової логістики трасу Р-280, яка проходить тимчасово окупованими територіями.

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Причиною такого рішення стали системні атаки українських безпілотників та встановлення вогневого контролю над цим шляхом.

За словами Бровді, протягом останніх двох тижнів інтенсивність перевезень цією дорогою суттєво впала - на 71%. Якщо раніше за добу маршрутом проходило близько 3800 ворожих вантажівок, то зараз ця кількість зменшилася приблизно до 1100.

Водночас він наголосив, що про повне блокування логістичних шляхів російських загарбників на цьому напрямку наразі не йдеться.

Нагадаємо, оператори підрозділів безпілотних систем ГУР і надалі порушують роботу сухопутного коридору між Кримом та Донецьком, завдаючи ударів по техніці російських військ навіть у глибокому тилу окупантів.

Раніше українська розвідка також атакувала військові ешелони армії РФ у тимчасово окупованому Криму. Потяги використовувалися для перевезення військової техніки, боєприпасів і пального.

Водночас у магазинах окупованого Криму повідомляють про нестачу окремих продуктів - з полиць зникають цукор, крупи, борошно та макарони. Через це торговельні мережі вже запровадили обмеження на продаж товарів в одні руки.

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Російська Федерація Сили безпілотних систем Війна в Україні Дрони
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