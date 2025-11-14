До України йде атмосферний фронт: де завтра чекати дощів та похолодання

У суботу, 15 листопада, в Україну зайде атмосферний фронт, який принесе дощі на північ і захід країни та покладе початок новій хвилі похолодання, що посилиться вже у неділю.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.

За її словами, невеликі дощі очікуються у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. В інших регіонах суттєвих опадів не прогнозують.

Температура вдень становитиме +8…+12 градусів, на півдні та південному заході - до +14 градусів. На заході та півночі очікується прохолодніша погода: на Волині, Рівненщині, півночі Житомирщини, Київщині та Чернігівщині - лише +5…+8 градусів.

У неділю в більшості областей, окрім південних, очікується відчутне похолодання - температура знизиться до +3…+8 градусів.

У понеділок знову стане тепліше, але 19-20 листопада на заході, півночі та частково в центрі прогнозується нова хвиля холоду.

Погода в Києві

У Києві завтра буде близько +10 градусів, невеликий дощ можливий надвечір. У першій половині дня прогнозують сильний південно-західний вітер.