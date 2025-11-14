До України йде атмосферний фронт: де завтра чекати дощів та похолодання
У суботу, 15 листопада, в Україну зайде атмосферний фронт, який принесе дощі на північ і захід країни та покладе початок новій хвилі похолодання, що посилиться вже у неділю.
Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.
За її словами, невеликі дощі очікуються у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. В інших регіонах суттєвих опадів не прогнозують.
Температура вдень становитиме +8…+12 градусів, на півдні та південному заході - до +14 градусів. На заході та півночі очікується прохолодніша погода: на Волині, Рівненщині, півночі Житомирщини, Київщині та Чернігівщині - лише +5…+8 градусів.
У неділю в більшості областей, окрім південних, очікується відчутне похолодання - температура знизиться до +3…+8 градусів.
У понеділок знову стане тепліше, але 19-20 листопада на заході, півночі та частково в центрі прогнозується нова хвиля холоду.
Погода в Києві
У Києві завтра буде близько +10 градусів, невеликий дощ можливий надвечір. У першій половині дня прогнозують сильний південно-західний вітер.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі підсумували погодні умови першої декади листопада 2025 року та пояснили, як вони позначилися на стані й розвитку озимих культур у різних областях.
Тим часом синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха уточнила, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.
Також радимо почитати, які кліматичні зміни найбільше турбують науковців, що зараз відбувається в Антарктиді, чи здатне танення льодовиків створити ризики для України та які прояви глобального потепління ми вже відчуваємо.