В Украину идет атмосферный фронт: где завтра ждать дождей и похолодания

В субботу, 15 ноября, в Украину зайдет атмосферный фронт, который принесет дожди на север и запад страны и положит начало новой волне похолодания, которая усилится уже в воскресенье.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

По ее словам, небольшие дожди ожидаются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В других регионах существенных осадков не прогнозируют.

Температура днем составит +8...+12 градусов, на юге и юго-западе - до +14 градусов. На западе и севере ожидается более прохладная погода: на Волыни, в Ровненской, севере Житомирской, Киевской и Черниговской областей - всего +5...+8 градусов.

В воскресенье в большинстве областей, кроме южных, ожидается ощутимое похолодание - температура снизится до +3...+8 градусов.

В понедельник снова станет теплее, но 19-20 ноября на западе, севере и частично в центре прогнозируется новая волна холода.

Погода в Киеве

В Киеве завтра будет около +10 градусов, небольшой дождь возможен к вечеру. В первой половине дня прогнозируют сильный юго-западный ветер.