В Украину идет атмосферный фронт: где завтра ждать дождей и похолодания

Пятница 14 ноября 2025 17:10
UA EN RU
В Украину идет атмосферный фронт: где завтра ждать дождей и похолодания Иллюстративное фото: В Украину идет атмосферный фронт (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 15 ноября, в Украину зайдет атмосферный фронт, который принесет дожди на север и запад страны и положит начало новой волне похолодания, которая усилится уже в воскресенье.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

По ее словам, небольшие дожди ожидаются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В других регионах существенных осадков не прогнозируют.

Температура днем составит +8...+12 градусов, на юге и юго-западе - до +14 градусов. На западе и севере ожидается более прохладная погода: на Волыни, в Ровненской, севере Житомирской, Киевской и Черниговской областей - всего +5...+8 градусов.

В воскресенье в большинстве областей, кроме южных, ожидается ощутимое похолодание - температура снизится до +3...+8 градусов.

В понедельник снова станет теплее, но 19-20 ноября на западе, севере и частично в центре прогнозируется новая волна холода.

Погода в Киеве

В Киеве завтра будет около +10 градусов, небольшой дождь возможен к вечеру. В первой половине дня прогнозируют сильный юго-западный ветер.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.

Тем временем синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха уточнила, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

Также советуем почитать, какие климатические изменения больше всего беспокоят ученых, что сейчас происходит в Антарктиде, способно ли таяние ледников создать риски для Украины и какие проявления глобального потепления мы уже ощущаем.

