В Україні вже перебувають солдати й офіцери КНДР, - Зеленський
На території Росії уже перебувають три тисячі військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР). Невдовзі їхня кількість суттєво зросте.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію четвертого саміту "Україна - Північна Європа".
Глава держави зазначив, що в Росії уже перебувають три тисячі північнокорейських солдат і офіцерів. Командування агресора також використовує їх і на території України.
Він додав, що за даними української розвідки, невдовзі чисельність військових КНДР збільшиться до 12 тисяч.
"Це має статися досить скоро, це питання не місяців чи років. Безумовно це ескалація війни. І викликає подив, коли наші великі стратегічні партнери кажуть "не варто переходити червоні лінії", "не варто запускати ескалацію", - сказав Зеленський.
Участь військових Північної Кореї у війні проти України
Минулого тижня у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про відправку військових КНДР для участі на боці Росії у війні проти України.
За даними української розвідки, до РФ перекинули 12 тисяч північнокорейських військових.
Частина з них почала тренування для боїв у Курській області.
Невдовзі росіяни та північнокорейські військові можуть розпочати наступ проти ЗСУ.
Президент США Джо Байден назвав ситуацію "дуже небезпечною".
У США не будуть обмежувати ЗСУ для завдання ударів зброєю американського виробництва, якщо війська КНДР повноцінно вступлять у війну.
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