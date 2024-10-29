ua en ru
Вт, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні вже перебувають солдати й офіцери КНДР, - Зеленський

Вівторок 29 жовтня 2024 04:09
UA EN RU
В Україні вже перебувають солдати й офіцери КНДР, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На території Росії уже перебувають три тисячі військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР). Невдовзі їхня кількість суттєво зросте.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію четвертого саміту "Україна - Північна Європа".

Глава держави зазначив, що в Росії уже перебувають три тисячі північнокорейських солдат і офіцерів. Командування агресора також використовує їх і на території України.

Він додав, що за даними української розвідки, невдовзі чисельність військових КНДР збільшиться до 12 тисяч.

"Це має статися досить скоро, це питання не місяців чи років. Безумовно це ескалація війни. І викликає подив, коли наші великі стратегічні партнери кажуть "не варто переходити червоні лінії", "не варто запускати ескалацію", - сказав Зеленський.

Участь військових Північної Кореї у війні проти України

Минулого тижня у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про відправку військових КНДР для участі на боці Росії у війні проти України.

За даними української розвідки, до РФ перекинули 12 тисяч північнокорейських військових.

Частина з них почала тренування для боїв у Курській області.

Невдовзі росіяни та північнокорейські військові можуть розпочати наступ проти ЗСУ.

Президент США Джо Байден назвав ситуацію "дуже небезпечною".

У США не будуть обмежувати ЗСУ для завдання ударів зброєю американського виробництва, якщо війська КНДР повноцінно вступлять у війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Північна Корея
NEWS
Як виглядає будівля Держпрому в Харкові після російського обстрілу (фото, відео)
Як виглядає будівля Держпрому в Харкові після російського обстрілу (фото, відео)
DAILY
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: Росія не дає жодного сигналу щодо справедливого миру
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Великої Британії Мартін Гарріс: Росія не дає жодного сигналу щодо справедливого миру