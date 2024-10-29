В Україні вже перебувають солдати й офіцери КНДР, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію четвертого саміту "Україна - Північна Європа".

Глава держави зазначив, що в Росії уже перебувають три тисячі північнокорейських солдат і офіцерів. Командування агресора також використовує їх і на території України.

Він додав, що за даними української розвідки, невдовзі чисельність військових КНДР збільшиться до 12 тисяч.

"Це має статися досить скоро, це питання не місяців чи років. Безумовно це ескалація війни. І викликає подив, коли наші великі стратегічні партнери кажуть "не варто переходити червоні лінії", "не варто запускати ескалацію", - сказав Зеленський.