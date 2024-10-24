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КНДР вже перекинула в Росію 12 тисяч солдатів, частина вже в Курській області, - ГУР

Україна, Четвер 24 жовтня 2024 19:03
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КНДР вже перекинула в Росію 12 тисяч солдатів, частина вже в Курській області, - ГУР Фото: в Росії вжеблизько 12 тисяч північнокорейських військових (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Північна Корея перекинула до Росії вже близько 12 тисяч військових. Частина з них вже знаходиться в зоні бойових дій в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій - зокрема, 23 жовтня 2024 року їхня поява зафіксована у Курській області РФ", - повідомили в ГУР.

А взагалі, за оцінками розвідки, чисельність перекинутих на Росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них - 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Підготовка та комплектація північнокорейських військових у РФ

Підготовка прибулих в Росію солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора. На злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів.

Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони РФ Юнус-Бєка Євкурова.

Водночас ГУР дізналось, що надісланих Пхеньяном солдатів комплектують

  • амуніцією,
  • постіллю,
  • зимовим одягом,
  • взуттям,
  • гігієною.

Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила.

У Кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом.

Північнокорейські військові в Росії

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що КНДР відправила на територію Росії тисячі свої військових. За даними розвідки, йшлося про 11 тисяч солдатів.

Зокрема керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що північнокорейських військових можуть кинути у Курську область. За словами Буданова, в обмін на людей і ракети КНДР могла попросити у Росії технології для тактичної ядерної зброї.

Як пише видання Financial Times, Путін робить ставку на солдатів Північної Кореї, щоб відвоювати частину Курської області, яку контролює Україна.

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