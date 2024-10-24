КНДР вже перекинула в Росію 12 тисяч солдатів, частина вже в Курській області, - ГУР

Північна Корея перекинула до Росії вже близько 12 тисяч військових. Частина з них вже знаходиться в зоні бойових дій в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

"Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій - зокрема, 23 жовтня 2024 року їхня поява зафіксована у Курській області РФ", - повідомили в ГУР.

А взагалі, за оцінками розвідки, чисельність перекинутих на Росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них - 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Підготовка та комплектація північнокорейських військових у РФ

Підготовка прибулих в Росію солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора. На злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів.

Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони РФ Юнус-Бєка Євкурова.

Водночас ГУР дізналось, що надісланих Пхеньяном солдатів комплектують

амуніцією,

постіллю,

зимовим одягом,

взуттям,

гігієною.

Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила.

У Кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом.

