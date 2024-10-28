Пентагон: для України не буде нових обмежень на зброю, якщо солдати КНДР вступлять у бій
США не будуть додатково обмежувати ЗСУ у використанні переданої зброї проти північнокорейських військових. До Росії вже перекинули 10 тисяч солдатів КНДР.
Про це заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
За її словами, північнокорейських солдатів "цілком ймовірно" відправили до Курської області. Але у США немає більш докладних деталей.
"Нас все більше турбує намір Росії використовувати цих солдатів у боях або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курській області Росії поблизу кордону з Україною", - додала Сінгх.
Вона наголосила, що такі дії означатимуть подальшу ескалацію. Також вони свідчать про відчай російського диктатора Володимира Путіна, оскільки Росія має великі втрати на полі бою.
Солдати КНДР у Росії
Варто зауважити, що українська розвідка вже має інформацію про розміщення північнокорейських солдатів не лише на сході Росії, а й у Курській області.
Як розповів у коментарі The New York Times український воїн, війська Росії та КНДР можуть розпочати наступ у Курській області вже найближчим часом.
Також Центр нацопору оприлюднив інформацію, що північнокорейські солдати розпочали злагодження в Курській області.
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