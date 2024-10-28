ua en ru
Пн, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Північнокорейські військові розпочали злагодження в Курській області, - ЦНС

Курська область, Понеділок 28 жовтня 2024 18:05
UA EN RU
Північнокорейські військові розпочали злагодження в Курській області, - ЦНС Ілюстративне фото: солдати КНДР розпочали злагодження в Курській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північнокорейські солдати вже знаходяться на території Курської області. Там вони розпочали злагодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"За інформацією небайдужого населення Курської області, понад 3 тисячі найманців з КНДР розпочали злагодження на місцевості", - пише ЦНС.

Північнокорейських військових навчають на низці полігонів, особовий склад підвозять переважно вночі. При цьому разом з солдатами на полігони привозять співробітників посольства КНДР, які допомагають з перекладом, а також спостерігають за солдатами.

У ЦНС уточнюють, що поки невідомо, коли північнокорейських солдатів можуть направити до зони бойових дій і скільки триватиме злагодження. Місця розташування військових відомі.

Солдати КНДР у Курській області

Нагадаємо, минулого тижня Головне управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердило, що перші північнокорейські солдати прибули до Курської області.

До цього військових КНДР фіксували лише у східній частині РФ, куди їх перекинули з Північної Кореї на кораблях.

Спікер оперативно-тактичного угруповання (ОТГ) "Північ" Вадим Мисник сьогодні розповів, що бойового контакту в українських захисників з північнокорейськими військовими не було.

При цьому видання NYT з посиланням на українського підполковника написало, що спільний наступ російських та північнокорейських солдатів може розпочатися найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Північна Корея Курська область Війна в Україні
NEWS
Росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів і артсистем, - Генштаб
Росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів і артсистем, - Генштаб
DAILY
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: Росія не дає жодного сигналу щодо справедливого миру
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Великої Британії Мартін Гарріс: Росія не дає жодного сигналу щодо справедливого миру