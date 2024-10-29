Военных Северной Кореи используют в боях в Украине, - Зеленский
На территории России уже находятся три тысячи военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Вскоре их число существенно возрастет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию четвертого саммита "Украина - Северная Европа".
Глава государства отметил, что в России уже находятся три тысячи северокорейских солдат и офицеров. Командование агрессора также использует их и на территории Украины.
"По данным нашей разведки, вскоре численность военных КНДР увеличится до 12 тысяч. Это должно произойти довольно скоро, это вопрос не месяцев или лет. Безусловно это эскалация войны. И вызывает удивление, когда наши крупные стратегические партнеры говорят "не стоит переходить красные линии", "не стоит запускать эскалацию", - сказал Зеленский.
Участие военных Северной Кореи в войне против Украины
На прошлой неделе в СМИ начали появляться сообщения об отправке военных КНДР для участия на стороне России в войне против Украины.
По данным украинской разведки, в РФ перебросили 12 тысяч северокорейских военных.
Часть из них начала тренировки для боев в Курской области.
Вскоре россияне и северокорейские военные могут начать наступление против ВСУ.
Президент США Джо Байден назвал ситуацию "очень опасной".
В США не будут ограничивать ВСУ для нанесения ударов оружием американского производства, если войска КНДР полноценно вступят в войну.
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