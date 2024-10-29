Военных Северной Кореи используют в боях в Украине, - Зеленский

На территории России уже находятся три тысячи военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Вскоре их число существенно возрастет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию четвертого саммита "Украина - Северная Европа".