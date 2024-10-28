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Байден висловився про відправку північнокорейських солдатів у Росію

Понеділок 28 жовтня 2024 19:45
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Байден висловився про відправку північнокорейських солдатів у Росію Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден вважає дуже небезпечною відправку північнокорейських солдатів у Росію. Військових КНДР можуть задіяти у війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву глави американської держави наводить AFP .

Президента Байдена попросили прокоментувати дані щодо розміщення солдатів КНДР на території Росії після того, як він проголосував на президентських виборах у штаті Делавер.

"Це дуже небезпечно, дуже небезпечно", - заявив американський лідер.

Також Байден згадав чутки про те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як пішов з посади.

Солдати КНДР у Росії

Нагадаємо, США вже підтверджували присутність північнокорейських військових на території Росії. За інформацією Білого дому, солдатів КНДР доставили туди на кораблях. Після цього їх почали навчати на полігонах.

Головне управління розвідки Міноборони України ще минулого тижня підкреслювало, що в Росію перекинули близько 12 тисяч солдатів КНДР. Частину з них доставили до Курської області.

За інформацією Центру нацопору, понад 3 тисячі північнокорейських солдатів вже почали злагодження в Курській області. Разом з військовими на полігони привозять співробітників посольства КНДР.

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