Байден висловився про відправку північнокорейських солдатів у Росію

Президент США Джо Байден вважає дуже небезпечною відправку північнокорейських солдатів у Росію. Військових КНДР можуть задіяти у війні проти України.

Президента Байдена попросили прокоментувати дані щодо розміщення солдатів КНДР на території Росії після того, як він проголосував на президентських виборах у штаті Делавер.

"Це дуже небезпечно, дуже небезпечно", - заявив американський лідер.

Також Байден згадав чутки про те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як пішов з посади.